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Путин рассказал об изменениях сознания под влиянием тренера
Дав будущему президенту России Владимиру Путину возможность заниматься спортом, Анатолий Рахлин «выдрал» его с улицы и повлиял на судьбу. Об этом Путин рассказал в документальном фильме «Первого канала» «Тренер»
Владимир Путин и Анатолий Рахлин (Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС)

Президент России Владимир Путин признался, что его судьбу изменил первый тренер — Анатолий Рахлин, убедивший когда-то родителей будущего главы государства в необходимости для мальчика продолжать занятия спортом.

«Анатолий Соломонович меня с улицы выдрал, из двора. И, дав возможность заниматься спортом, существенным образом изменил мое сознание и приоритеты жизненные, в этом смысле повлиял на мою судьбу», — рассказал Путин в интервью для документального фильма «Тренер», премьеру которого в среду «Первый канал» транслировал на Дальнем Востоке (цитата по порталу VL.ru).

По словам Путина, уже после того, как он начал заниматься у Рахлина, родители решили, что самбо отвлекает сына от школы да и вообще «почти драка», а потому заниматься им не стоит. Переубедить их помог сам тренер.

«Он пришел лично. Побеседовал с родителями, убедил их, что спорт поможет мне не только в учебе и будет поддерживать физическое состояние, но и по жизни поможет, и они согласились», — сказал президент (цитата по «РИА Новости»).

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Путин также отметил, что, даже когда он уже стал президентом, Рахлин, несмотря на проблемы с сердцем, никогда не обращался к нему с какими-либо просьбами, кроме касающихся «развития спорта, поддержки молодежи, подростков — мальчишек, девчонок, занимающихся спортом, развития спортивного клуба».

Анатолий Рахлин набрал первую группу учеников в 1964 году. Среди его воспитанников был не только Путин, но и будущие миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги. Под руководством Рахлина Путин дважды стал мастером спорта: в 1973 году — по самбо, в 1975 году — по дзюдо.

В мае 2013 года Рахлин указом Путина был награжден орденом Почета за заслуги в развитии дзюдо. В августе того же года тренер скончался в возрасте 75 лет, на церемонии прощания с ним в Санкт-Петербурге присутствовал и глава государства. В 2016 году компания АЛРОСА объявила о присвоении имени Рахлина крупному алмазу.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин, дзюдо, самбо, Рахлин
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Крупный алмаз назвали в честь тренера Путина
Политика
Тренер В.Путина по дзюдо скончался в Петербурге
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