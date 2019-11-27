Путин рассказал об изменениях сознания под влиянием тренера

Дав будущему президенту России Владимиру Путину возможность заниматься спортом, Анатолий Рахлин «выдрал» его с улицы и повлиял на судьбу. Об этом Путин рассказал в документальном фильме «Первого канала» «Тренер»

Владимир Путин и Анатолий Рахлин (Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС)

Президент России Владимир Путин признался, что его судьбу изменил первый тренер — Анатолий Рахлин, убедивший когда-то родителей будущего главы государства в необходимости для мальчика продолжать занятия спортом.

«Анатолий Соломонович меня с улицы выдрал, из двора. И, дав возможность заниматься спортом, существенным образом изменил мое сознание и приоритеты жизненные, в этом смысле повлиял на мою судьбу», — рассказал Путин в интервью для документального фильма «Тренер», премьеру которого в среду «Первый канал» транслировал на Дальнем Востоке (цитата по порталу VL.ru).

По словам Путина, уже после того, как он начал заниматься у Рахлина, родители решили, что самбо отвлекает сына от школы да и вообще «почти драка», а потому заниматься им не стоит. Переубедить их помог сам тренер.

«Он пришел лично. Побеседовал с родителями, убедил их, что спорт поможет мне не только в учебе и будет поддерживать физическое состояние, но и по жизни поможет, и они согласились», — сказал президент (цитата по «РИА Новости»).