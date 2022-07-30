Власти Москвы объяснили демонтаж табличек в память о жертвах репрессий

Таблички «Последнего адреса» с дома на 3-й Тверской-Ямской убрали, так как часть собственников квартир не согласились на их установку. Фасад — общая собственность жильцов, и подтверждение от них для установки табличек необходимо

Таблички в память о жертвах репрессий демонтировали с дома на 3-й Тверской-Ямской улице в Москве после предписания межрайонной прокуратуры, потому что не все жильцы дали согласие на их установку, сообщили РБК в префектуре Центрального административного округа.

Прокуратура «в ходе проверки установила отсутствие документов, подтверждающих согласие собственников помещений в многоквартирном доме» на установку таблички на фасаде, который является частью общего имущества дома. Управляющая организация нарушила «правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», пояснили в префектуре.

РБК направил запрос в прокуратуру Москвы.

О том, что с дома на 3-й Тверской-Ямской сняли таблички, 27 июля сообщил Telegram-канал в поддержку оппозиционного политика Андрея Пивоварова, которого ранее в июле приговорили к четырем годам лишения свободы по обвинению в руководстве нежелательной организацией. По данным его авторов, таблички снял работник в форме ЖЭКа. Канал «Осторожно, новости» уточняет, что речь идет о здании по адресу 3-я Тверская-Ямская, 12с1.

Установкой на домах в столице и других городах России памятных табличек занимается проект «Последний адрес». Информацию о репрессированных организаторы инициативы берут из базы данных общества «Мемориал» (признано НКО-иноагентом, а в 2021 году ликвидировано). По его данным, в 1930-е 21 житель дома на 3-й Тверской-Ямской подвергся репрессиям.

В сентябре 2016 года на доме были установлены первые пять мемориальных табличек — служащим Петру Кирсанову, Мариану Ихновскому и Арвиду Берзину, партийному работнику Евгению Полюдову и экономисту Владимиру Губанову. Их расстреляли в 1937 году за «вредительство, шпионаж и участие в антисоветской террористической организации». В 2017 году на здании появилась шестая табличка — в память об инженере Оскаре Сукальском, расстрелянном в 1938-м по обвинению в «участии в контрреволюционной вредительско-террористической организации правых и во вредительской деятельности в полиграфической промышленности». В 2018-м на доме была увековечена память железнодорожников Оскара Раскина и Александра Лазаревского. Первого обвинили в «шпионской деятельности и участии в правотроцкистской вредительской организации», второго — в «участии в антисоветской троцкистской террористической организации», обоих расстреляли.