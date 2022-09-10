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Кремль подтвердил подготовку контактов Путина с лидером боснийских сербов

Кремль подтвердил подготовку контактов Путина с лидером боснийских сербов Додиком
Милорад Додик
Милорад Додик (Фото: Nedim Grabovica / Xinhua / Global Look Press)

Подготовка контактов президента России Владимира Путина и члена президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорада Додика ведется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Определенные контакты готовятся, мы сообщим своевременно», — сказал Песков в ответ вопрос о возможности такой встречи.

8 сентября глава представительства Республики Сербской в Москве Душко Перович рассказал, что встреча Путина и Додика состоится 20 сентября в Москве. «Это подтверждение неизменно хороших отношений. Пока известно, что темой разговора будут политические и экономические отношения», — сказал Перович.

Путин заявил о продолжении отношений с Боснией, несмотря на санкции
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В последний раз Путин и Додик встречались в июне на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Додик тогда заявил, что Босния и Герцеговина не хочет присоединяться к санкциям против России. «Мы пытаемся выдержать нашу политику без влияния. Мы не хотели присоединяться к санкциям», — сказал он. Также он поблагодарил российского президента за то, что тот сделал возможным сохранить цену газа по «предыдущим условиям».

Путин, в свою очередь, заявил, что отношения России с Боснией и Герцеговиной будут развиваться, несмотря на наличие сложностей, к которым он отнес введение санкций.

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