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МАГАТЭ объявило о возобновлении подачи электричества на ЗАЭС с Украины

Запорожскую атомную электростанцию вновь подключили к украинской энергосети, она уже начала получать из нее электричество, объявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Украинская ЗАЭС снова получает электроэнергию напрямую из национального сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, которые были повреждены во время конфликта», — сказано в заявлении.

Власти Энергодара сообщили о питании Запорожской АЭС со стороны Украины
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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Инженеры восстановили одну из четырех основных внешних линий электропередач (ЛЭП) мощностью 750 киловольт (кВ). Электроэнергия необходима станции для охлаждения реакторов и выполнения других функций, важных с точки зрения безопасности, пояснили в агентстве. В период, пока связь с основной внешней ЛЭП восстанавливали, станция использовала энергию, произведенную самостоятельно, а позже — затем резервные линии электропередач. Последние соединяют ее с украинской энергосетью через распределительное устройство ближайшей ТЭЦ.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире, расположена на берегу Днепра в городе Энергодар. На нее приходилось шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. С конца февраля АЭС находится под контролем российских сил, однако формально по-прежнему остается под управлением украинского «Энергоатома».

В результате обстрелов 6 сентября были повреждены резервные линии электропередачи, связывающие Запорожскую АЭС с украинскими регионами и подконтрольными российским войскам территориями. Одну из них починили 11 сентября, однако работу Запорожской АЭС все же решили прекратить. В этот же день, 11 сентября, ее полностью остановили.

После отключения энергоблоков и выпадения из системы в том числе харьковской ТЭЦ (11 сентября там после обстрела случился пожар) в Харькове перестало работать метро, не было воды. Такие же проблемы наблюдались и в других регионах, в том числе в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.

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Однако власти Энергодара, где находится станция, заявили, что электричество подается в город в штатном режиме. Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов допустил, что в случае возникновения проблем власти могут обратиться за электроэнергией к России.

13 сентября МАГАТЭ сообщило, что все три резервные линии электропередач Запорожской АЭС восстановили. ТЭЦ на тот момент не работала, однако распределительное устройство можно было использовать для доступа к электроэнергии из украинской сети, поясняли в агентстве.

Теги
Запорожская АЭС МАГАТЭ электричество Украина
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