МАГАТЭ сообщило о восстановлении всех резервных ЛЭП Запорожской АЭС

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Украинские инженеры восстановили третью резервную линию электропередачи Запорожской АЭС, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Резервная линия 150 кВ снова стала доступна <...> после ремонта распределительного устройства на близлежащей ТЭЦ, через несколько дней после того, как оно было повреждено в результате обстрела. <...> Все три резервные линии электропередачи, [ведущие] к ЗАЭС, <...> восстановлены», — сказано в сообщении.

Вторую линию электропередач восстановили накануне, 12 сентября, а первую — за день до этого. ТЭЦ пока не работает, но распределительное устройство «можно использовать для доступа к электроэнергии из украинской сети», уточнило агентство.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире, расположена на берегу Днепра в городе Энергодар. На нее приходятся шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. С конца февраля АЭС находится под контролем российских сил, однако формально по-прежнему остается под управлением «Энергоатома».

Резервные линии электропередачи, связывающие АЭС с регионами Украины и подконтрольными российским войскам территориями, пострадали в результате одного из последних обстрелов, 6 сентября. Несмотря на починку одной из линий, 11 сентября специалисты решили остановить последний действующий реактор Запорожской АЭС с помощью «холодной остановки».

В результате отключения энергоблоков и выпадения из системы в том числе харьковской ТЭЦ (11 сентября там после обстрела случился пожар) в Харькове перестало работать метро, не было воды. Такие же проблемы наблюдались и в других регионах, в том числе в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях. Однако глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Александр Волга 11 сентября говорил, что подача энергии в жилых районах после отключения шестого энергоблока АЭС идет штатно. 12 сентября это подтвердил член ВГА региона Владимир Рогов.