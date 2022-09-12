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ВГА Запорожья допустила обращение к России за электроэнергией

Запорожская область может попросить Россию о помощи с электроснабжением в случае дефицита, заявил член пророссийской военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, передает «РИА Новости».

«Все работает штатно, но в случае возникновения проблем обращение за помощью к России возможно», — сказал он.

В Энергодаре заявили о наличии электричества после остановки ЗАЭС
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Запорожская область получала электричество от крупнейшей в Европе атомной электростанции и теплоэлектростанции, которые находятся в городе Энергодар. В конце февраля территорию Энергодар заняли российские военные, но АЭС осталась под управлением украинского «Энергоатома».

За время военных действий станция не раз подвергалась обстрелам, а последний случай 6 сентября привел к повреждению резервной линии электропередачи между АЭС и близлежащей тепловой электростанцией. Специалисты починили ее, но решили вывести из работы последний действующий реактор с помощью «холодной остановки».

Вместе с обстрелами ЗАЭС жители Запорожья периодически оставались без электричества. Однако 11 сентября глава ВГА области Александр Волга сообщил, что подача энергии в жилых районах после отключения шестого энергоблока АЭС идет штатно.

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