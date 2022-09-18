Минтранс Киргизии заявил о подрыве Таджикистаном моста у границы

Военные Таджикистана во время приграничного столкновения подорвали 36-метровый автомобильный мост через реку Ак-Суу в Баткенской области Киргизии, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минтранса республики.

«На седьмом километре автодороги Кок-Таш-Аксай-Тамдык на участке дороги Дача-Чайхана силами таджикских военных был подорван 36-метровый мост, установленный на реке Ак-Суу», — отметили в министерстве.

Также сотрудник ведомства сообщил, что из-за внезапного начала боевых действий на приграничных участках Баткенской области рабочие, проводившие ремонтно-восстановительные работы оставили там дорожно-строительную технику. Это погрузчик, экскаватор, бульдозер и несколько легковых автомобилей. Данных о состоянии этой техники пока нет.

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана обострился в ночь на 16 сентября. Под обстрелы попали части Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области Киргизии, а также Исфаринского и Гафуровского района Согдийской области Таджикистана. Также обстрелам подверглись Ошская область Киргизии и район Лахш в Таджикистане.

В Баткенской области власти объявили режим ЧС и эвакуировали местных жителей. В республиканском МЧС говорили, что Баткенский и Лейлекский районы покинули как минимум 140 тыс. человек.

По данным Минздрава Киргизии, в результате обострения конфликта погибли 24 человека, 129 пострадали. Таджикская сторона данных о погибших не приводила, однако в Душанбе отмечали, что они есть среди мирных жителей.

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Стороны не раз пытались договориться о прекращении огня, но в итоге обстрелы возобновлялись. Президент Киргизии Садыр Жапаров на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 16 сентября встретился с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном. По итогам переговоров главы государств обещали отдать распоряжение об отводе войск и прекращении огня. При этом Жапаров в обращении к населению пообещал не отдавать «ни одного метра» киргизской земли.

За ситуацией следит Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в нее входят и Киргизия, и Таджикистан). В ОДКБ назвали неприемлемым применение силы в конфликте. Стороны признавали, что его необходимо урегулировать мирным путем.