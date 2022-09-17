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Президент Киргизии пообещал не отдавать ни одного метра земли
Президент Киргизии Садыр Жапаров: страна не отдаст ни одного метра земли
Баткенская область, Киргизия
Президент Киргизии Садыр Жапаров опубликовал обращение в связи с событиями на границе с Таджикистаном, в котором заявил, что его страна не отдаст ни один метр своей земли. Обращение размещено на странице лидера в Facebook (компания-владелец соцсети Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена).
«В любом случае мы не отдаем ни одного квадратного метра земли, которую мы унаследовали от наших предков. Защищаем наши национальные интересы», — написал Жапаров.
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