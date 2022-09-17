Кадыров заявил о провале плана наступления ВСУ у села Берестовое в ДНР
План наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Берестовое в Донецкой народной республике (ДНР) провалился, заявил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Наступательный план противника на этом участке (в районе села Берестовое. — РБК) провалился благодаря отваге и мужеству бойцов спецназа «Ахмат». Не сбежал и не пострадал из сопротивлявшихся только один. <...> Теперь этот <...> человек находится в надежных руках, его не бьют и отношение к нему гуманное», — заверил Кадыров.
Село Берестовое находится в Бахмутском районе Донецкой области, примерно в 20 км к юго-востоку от Северска и чуть более чем 20 км к северо-востоку от Соледара.
По словам главы Чеченской республики, пленного взяли во время контратаки украинских войск на российские позиции. «Вражеские потуги были успешно пресечены нашими воинами. Уничтожено большое количество живой силы и техники [украинских сил]», — сообщил Кадыров.
Военнослужащие из Чечни участвуют в спецоперации с конца февраля. Кадыров говорил, что они действуют в самых горячих точках. В середине марта, по его словам, на Украину отправились 1 тыс. добровольцев. В начале апреля он вновь сообщил об отправке еще 1 тыс. человек, а в мае рассказал о еще 600 добровольцах.
В конце июня глава республики заявил, что из ее добровольцев сформируют четыре батальона: «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат», в которые войдут только чеченцы. Накануне Кадыров написал в Telegram о создании еще одного подразделения спецназа «Ахмат-1»
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