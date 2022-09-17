Испания поставила Украине боеприпасы для крупнокалиберной артиллерии

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Самолет из Испании привез на Украину боеприпасы к крупнокалиберным артиллерийским системам, сообщил советник главы украинского МВД Антон Геращенко в своем телеграм-канале.

«Украина получила боеприпасы крупнокалиберной артиллерии от Испании. Детали: это уже пятый рейс с оружием, переданным Мадридом за последние дни», — написал Геращенко.

В июне издание El País писало, что Испания планирует поставить на Украину тяжелое вооружение, в частности танки Leopard A4 и батарею зенитно-ракетных комплексов малой дальности Shorad Aspide. Речь идет о танках, которые находятся на хранении на военной базе в Сарагосе на северо-востоке страны, Мадрид получил 108 подержанных танков от Германии в 1995 году.

О том, что испанские власти передадут Украине десять танков Leopard 2A4, а также 20 бронетранспортеров М113, сообщило издание Infodefensa в середине июля. По данным издания, оружие будет доставлено Киеву не раньше конца 2022 года.

В августе министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила интервью El Mundo, что Мадрид не передаст Киеву танки Leopard из-за их технического состояния. «Сегодня мы рассматриваем все возможности, но я уже могу вам сказать, что «Леопарды», многие годы не использовавшиеся в Сарагосе, невозможно отправить на войну в Украину, потому что они находятся в совершенно неудовлетворительном состоянии», — сказала глава испанского Минобороны.

Кремль заявлял, что поставки западного оружия не помешают достичь целей спецоперации. Президент Владимир Путин, говоря, в частности, об американском оружие, поступающем Украине, что российские силы «щелкают [их] как орехи».