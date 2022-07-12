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Infodefensa сообщила о планах Испании передать 10 танков Leopard Украине

Фото: Wikimedia Commons
Фото: Wikimedia Commons

Министерство обороны Испании может передать Украине десять танков Leopard 2A4 и 20 бронетранспортеров М113. Об этом сообщает издание Infodefensa со ссылкой на информированные источники. Как пишет издание, упомянутое оружие в настоящий момент законсервировано на складах и не используется вооруженными силами Испании.

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Издание отмечает, что ранее Испания отправляла Украине только оборонительное вооружение и амуницию.

Схему по передаче Киеву оружия издание описывает следующим образом. После того как танки и бэтээры станут украинской собственностью, правительство Украины будет должно профинансировать их модернизацию на территории Испании за счет средств Европейского фонда поддержки мира (FEAP). Для этого Украине будет необходимо подписать контракт с испанскими компаниями. Последний этап предусматривает переброску военной техники к фронту.

Стоимость отправки этого вооружения на Украине может составить от $5 млн до $15 млн. При такой схеме оружие будет доставлено на Украине не раньше конца 2022 года.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

В конце июня РБК посчитал, что с начала специальной военной операции западные страны выделили на военную помощь Украине примерно $38,5 млрд. На первом месте по оказанию помощи Киеву находятся США. Следом идет Великобритания, на третьем месте Польша, на четвертом — Германия, завершает пятерку Канада. Далее следуют Норвегия, Чехия, Греция, Эстония и Латвия.

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Однако если брать в расчет только поставленную технику и исключить обещания, а также финансовую помощь на военные цели, то на первую половину июня США поставили лишь около 50% от обещанного (оставаясь при этом лидерами по поставкам), Великобритания — 90%, Чехия — 58%, а Германия — 35% от заявленного количества.

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Испания оружие танки бронетранспортер Украина Военная операция на Украине
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