Макрон заявил, что «виновные в зверствах» в Изюме понесут ответственность

Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / AP)

Виновные в «зверствах» в Изюме (Харьковская область) понесут ответственность за свои действия, написал в «Твиттере» президент Франции Эмманюэль Макрон. ООН пообещала проверить информацию о массовом захоронении в городе.

«Виновные будут нести ответственность за свои действия. Нет мира без справедливости», — написал он.

Наблюдатели ООН проверят информацию о массовом захоронении в Изюме, где, по утверждению украинских властей, были обнаружены более 400 тел, сообщили в Управлении верховного комиссара по правам человека. Там пообещали постараться установить причину смерти похороненных, а также выяснить, были ли они гражданскими или военными. О захоронениях ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил ТАСС, что в местах захоронений могут находиться «брошенные солдаты ВСУ». «Это классическая провокация, формат, который Запад использовал еще со времен Югославии», — сказал он, предположив, что речь может идти о жертвах украинских властей и силовиков.

В конце августа агентство Reuters со ссылкой на Южное военное командование Украины сообщило о начале контрнаступления украинских войск на юге страны. Минобороны России подтвердило такие попытки со стороны ВСУ, но называло их безуспешными. Атаки, говорили в министерстве, были отбиты, а украинские силы понесли «значительные потери».

9 сентября глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил об эвакуации жителей городов Изюм, Купянск и Великий Бурлук из-за обстрелов. В тот же день Минобороны опубликовало видео с переброской военной техники на харьковское направление.

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10 сентября российское Минобороны объявило о перегруппировке войск в районах Изюма и Балаклеи на донецкое направление «для достижения заявленных целей специальной военной операции».

Изюмско-балаклейская группировка была свернута в течение трех суток, за это время российские силы уничтожили более 2 тыс. украинских и иностранных бойцов и более 100 единиц техники и артиллерии, утверждали в министерстве.

14 сентября в Изюм приехал президент Украины Владимир Зеленский. В своем телеграм-канале он сообщил, что в городе подняли украинский флаг.