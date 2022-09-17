Politico узнала о тайной подготовке украинских солдат Францией
Франция проводит «специализированные учения» для обучения украинских военных, но не афиширует их. Об этом Politico сообщил советник министра обороны Франции Себастьен Лекорню.
Он объяснил, что Франция решила не запускать механизм массовой подготовки солдат с Украины из-за желания президента Эмманюэля Макрона оставаться «уравновешивающей страной».
«Эмманюэль Макрон был предельно ясен — Украина победит и должна победить, но Россию нельзя унижать. <...> Наша линия — показать нашу солидарность с Украиной, чтобы помочь ей победить, а если нет, то иметь возможность сыграть свою роль, когда конфликт прекратится», — сказал он.
Поэтому, по официальным данным, с начала военных действий на Украине Франция обучила примерно 40 солдат работе с французскими самоходными орудиями «Цезарь». Однако данные по остальным обучающим программам оказались полностью засекречены.
«Великобритания решила двигаться вперед с базовой подготовкой. Мы проводим более специализированную подготовку», — сказал советник министра, но отказался раскрывать подробности.
Официальное предложение обучать украинских военных за пределами Украины первым сделал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в середине июня.
Британское правительство запустило программу Interflex и задалось целью каждые четыре месяца обучать до 10 тыс. украинских военных тактике пехоты, обращению с оружием, первой помощи, эвакуации через сеть тренировочных лагерей. По задумке, это должно помочь Киеву усилить сопротивление.
Инструкторов для украинских солдат уже направили Швеция, Финляндия, Дания, Литва, Канада, Нидерланды и Новая Зеландия.