В Киргизии из-за боев на границе эвакуировали 136 тыс. человек

Фото: МЧС КР

По состоянию на 21:00 (18:00 мск) из Баткенской области Киргизии, которая граничит с Таджикистаном, в безопасные зоны эвакуировали более 136 тыс. жителей, сообщает МЧС республики.

Это жители городов Баткен и Раззаков Баткенского и Лейлекского районов. Также эвакуировали около 2,8 тыс. жителей села Жекенди Чон-Алайского района Ошской области.

Некоторые местные жители выезжают из области в безопасные районы сами: к 22:30 (19:30 мск) так сделали 70–80% обитателей сел Жаны-Жер, Достук, Центральный и Жаштык, сообщило ведомство. В регион направлена гуманитарная помощь.

Конфликт между Таджикистаном и Киргизией разгорелся в ночь на 16 сентября. К утру стороны сообщили, что договорились о прекращении огня, однако позднее обвинили друг друга в нарушении режима. По данным Минздрава Киргизии, в результате столкновений два гражданина республики погибли, 55 были ранены. По словам источника «Интерфакса» в киргизских силовых структурах, к вечеру 16 сентября погибли 17 человек, из них шестеро — мирные жители.