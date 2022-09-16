Генассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить дистанционно
Генеральная Ассамблея ООН предоставила президенту Украины Владимиру Зеленскому право выступить на заседании дистанционно, заранее записав свою речь на видео, сообщает Reuters.
Миссия Украины в ООН утверждала, что Зеленский не может лично участвовать в заседаниях из-за продолжающихся боевых действий в стране. Предложение поддержала 101 страна, 19 воздержались. Против проголосовали семь стран: Россия, Белоруссия, Куба, Северная Корея, Никарагуа, Эритрея и Сирия. Выступление Зеленского запланировано на 21 сентября.
Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил западных коллег в двойных стандартах, отметив, что лидерам африканских стран, где также проходят боевые действия, такой возможности не предоставляли. В свою очередь, Белоруссия предложила распространить действие такой меры на всех лидеров стран, однако эту идею поддержали 23 государства, в то время как 67 проголосовали против.
77-я сессия Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября. В отличие от предыдущих двух лет в этот раз встреча пройдет очно. По поручению президента Владимира Путина российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Он выступит 24 сентября.
Вместе с ним поедут еще десять человек, в том числе заместитель главы МИДа Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
До 13 сентября оставался нерешенным вопрос о выдаче виз российским дипломатам из-за того, что США ввели санкции против главы МИДа и, по сути, запретили ему въезд. Представительство США при ООН указывало, что власти страны серьезно относятся к своим обязательствам по выдаче виз в рамках соглашения с организацией.
13 сентября глава правовой референтуры постпредства России при ООН Сергей Леонидченко призвал генерального секретаря организации Антониу Гутерриша запустить процедуры арбитража, чтобы решить проблему с визами для российских дипломатов. В тот же день МИД сообщил, что Лавров и члены делегации получили разрешения на въезд.