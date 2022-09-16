В Энергодаре заявили об ударе по ТЭС
Береговая зона Энергодара Запорожской области попала под обстрел — зафиксировано порядка 15 «прилетов», сообщил телеканалу «Звезда» глава военно-гражданской администрации города Александр Волга.
«На данный момент зафиксировано порядка 15 прилетов в район дачного поселка Волна и яхтклуба. Это береговая зона города Энергодар. Также нанесен удар по тепловой электростанции. Сейчас выясняем, куда конкретно нанесен удар», — заявил Волга.
Данных о пострадавших он не приводил.
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