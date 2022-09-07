ВГА сообщила об отключении электричества в Энергодаре из-за обстрела

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Энергодар, который контролируют российские силы и где расположена Запорожская АЭС, обстреливается украинской стороной, заявил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В результате обстрела город временно обесточен. Мощность шестого энергоблока АЭС снижена до 135–140 МВт. Информация о пострадавших уточняется», — написал он.

На станции ранее работали пятый и шестой энергоблоки, 3 сентября украинский «Энергоатом» сообщил, что пятый блок был отключен от энергосети после обстрелов. 5 сентября компания заявила, что отключался и шестой блок.

Накануне запорожские власти также сообщали об обстрелах города. Днем Рогов указывал, что в результате была повреждена линия электропередачи, из-за чего город тоже был обесточен. Член ВГА уточнил, что украинские военные обстреляли «район трансформаторной подстанции «Луч», расположенный рядом гаражный кооператив, а также находящиеся вблизи жилые дома и хозяйственные помещения».

Вечером 6 сентября Рогов заявил, что из-за обстрела мощность энергоблока № 6 снизили до 135 МВт, Энергодар вновь остался без электроснабжения. В результате атак никто не пострадал.