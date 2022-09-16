Politico узнало об отказе Китаю в участии в прощании с Елизаветой II

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Британские власти не разрешили делегации правительства Китая принять участие в прощании с королевой Елизаветой II, пишет Politico со ссылкой на источники в парламенте Соединенного королевства.

Китайские чиновники просили допустить их в Вестминстер-холл, где находится гроб с телом покойного монарха, чтобы все желающие могли попрощаться с Елизаветой II. Однако Палата общин отклонила данную просьбу.

Парламентарии сочли, что послу Китая Чжэну Цзегуану не следует находиться в здании парламента, поскольку ранее Пекин ввел санкции против некоторых его членов из-за критики ими политики КНР в отношении уйгуров в Синьцзяне. Из-за этого Лондон в ответ запретил Цзегуану входить в парламент, запрет действует до сих пор.

При этом Politico отмечает, что сохраняется возможность поcещения китайской делегацией Вестминстерского аббатства во время похорон Елизаветы II 19 сентября.

Елизавета II скончалась 8 сентября в замке Балморал в Шотландии на 97-м году жизни. На троне она провела 70 лет. Новым правителем провозгласили ее сына, принца Чарльза, он стал королем Карлом III.

На похороны королевы, как пишет Би-би-си, пригласили около 500 глав государств и высокопоставленных лиц зарубежных государств. Всего же в аббатстве смогут присутствовать около 2,2 тыс. человек. Лидерам предложили прибыть в Лондон коммерческими рейсами, к месту похорон их доставят на автобусах.

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Председателю КНР Си Цзиньпину приглашение направили, уточняет Politico. Гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на источники пишет, что китайскую делегацию возглавит заместитель председателя Китая Ван Цишань.

Собеседники Reuters указывали, что приглашения на траурные мероприятия не получили представители России, Белоруссии и Мьянмы. В МИД России отказ в допуске представителей Москвы на траурные мероприятия сочли безнравственным.