НСПК исключила влияние санкций на работу карт «Мир» в России

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Санкции, которые США ввели против главы Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева, не повлияют на работу в России платежной системы «Мир», оператором которой является НСПК, заявили РБК в компании.

«Введенные санкции не повлияют на работу в России платежной системы «Мир» и других систем, работу которых обеспечивает Национальная система платежных карт. В России картой «Мир», как и другими сервисами НСПК, можно будет продолжать пользоваться без ограничений», — сообщил оператор.

Комлев попал под ограничения США накануне, 15 сентября. Его внесли в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals) американского Минфина, что предполагает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.





В тот же день Вашингтон заявил, что пока не вводит санкции против НСПК, но предупредил, что «неамериканские финансовые организации, которые заключают новые или расширяют нынешние соглашения с НСПК, рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США». Это происходит из-за того, что оператор обрабатывает транзакции попавших под санкции российских банков. Те, кто сотрудничают с НСПК, могут также попасть под блокирующие санкции за работу с российской платежной системой, то есть это может повлиять на использование карт «Мир» за границей.

