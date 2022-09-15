Германия поставит Украине еще две РСЗО Mars II
Украина получит от Германии две реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II, сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, передает Spiegel.
Помимо этого Киеву предоставят 200 снарядов к ним, а также 50 бронетранспортеров Dingo.
Министр также рассказала о выходе «на финишную прямую» переговоров с Грецией по поставкам Украине 40 советских боевых машин пехоты (БМП-1) в обмен на столько же немецких БМП Marder для Афин.
ФРГ в течение российской спецоперации не раз оказывала Украине военную помощь. В числе поставленных ей вооружений и ранее были РСЗО Mars, также Киеву передали другие ракетные установки и ракеты к ним, пулеметы, гаубицы и т.д. Ламбрехт заявляла, что ФРГ продолжит поддерживать Киев в военном отношении, даже несмотря на то что был частично достигнут предел по предоставлению такой помощи.
Киев просил поставить ему танки, в частности новейшие Leopard 2, однако Берлин оставил эту просьбу без ответа, сообщало издание Die Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев указывал, что Германия пересекла красную черту, когда начала поставлять на Украину свое летальное оружие. По словам дипломата, таким образом Берлин избрал «путь в никуда, лишь затягивающий конфликт и увеличивающий жертвы».