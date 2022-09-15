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Военная операция на Украине ,  
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Германия поставит Украине еще две РСЗО Mars II

РСЗО Mars II
РСЗО Mars II (Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press)

Украина получит от Германии две реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II, сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, передает Spiegel.

Помимо этого Киеву предоставят 200 снарядов к ним, а также 50 бронетранспортеров Dingo.

Министр также рассказала о выходе «на финишную прямую» переговоров с Грецией по поставкам Украине 40 советских боевых машин пехоты (БМП-1) в обмен на столько же немецких БМП Marder для Афин.

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ФРГ в течение российской спецоперации не раз оказывала Украине военную помощь. В числе поставленных ей вооружений и ранее были РСЗО Mars, также Киеву передали другие ракетные установки и ракеты к ним, пулеметы, гаубицы и т.д. Ламбрехт заявляла, что ФРГ продолжит поддерживать Киев в военном отношении, даже несмотря на то что был частично достигнут предел по предоставлению такой помощи.

Киев просил поставить ему танки, в частности новейшие Leopard 2, однако Берлин оставил эту просьбу без ответа, сообщало издание Die Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев указывал, что Германия пересекла красную черту, когда начала поставлять на Украину свое летальное оружие. По словам дипломата, таким образом Берлин избрал «путь в никуда, лишь затягивающий конфликт и увеличивающий жертвы».

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