Берлин, накачивая Украину вооружениями «по требованию англосаксонских союзников по НАТО», избрал «путь в никуда», что лишь затягивает конфликт, убежден Сергей Нечаев

Германия пересекла красную черту, когда начала поставлять на Украину свое летальное оружие. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

«Сам факт снабжения украинского режима летальным оружием германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — это красная черта, которую немецкие власти не должны были переступать», — считает дипломат.

Он напомнил о моральной и исторической ответственности Германии за преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны.

Берлин, накачивая Киев вооружениями «по требованию англосаксонских союзников по НАТО», избрал «путь в никуда, лишь затягивающий конфликт и увеличивающий жертвы», убежден Нечаев. «В Германии многие это осознают», — добавил он.

Германия сначала не хотела поставлять на Украину тяжелые вооружения. Однако позднее канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлину пришлось передумать из-за действий России. По его словам, украинские военные получили от Германии такое оружие, которое пока не стоит на вооружении бундесвера. Берлин передал Киеву «все что было»: зенитные и противотанковые комплексы, «тонны боеприпасов», РСЗО, самоходные гаубицы, контрбатарейные радары, говорил канцлер.

Немецкая сторона неоднократно говорила, что почти исчерпала запасы бундесвера. В частности, это признавала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. При этом Берлин намерен продолжить оказывать Киеву военную помощь путем поставок вооружений, заверяла Бербок.

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Президент России Владимир Путин критиковал поставки странами Запада оружия Украине. «И вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель — затянуть как можно дальше вооруженный конфликт», — говорил президент в июне.