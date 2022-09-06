Россия и Китай зафиксировали расчеты за российский газ в нацвалютах

За поставляемый из России газ КНР будет рассчитываться в рублях и юанях. После выхода на полную мощность газопровода «Сила Сибири» объем российских поставок в Китай достигнет 48 млрд куб. м в год

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россия и Китай перешли на расчеты за поставки российского газа в КНР в национальных валютах, рублях и юанях, говорится в сообщении по итогам рабочей онлайн-встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Дай Хоуляна в рамках Восточного экономического форума.

«Зафиксирован переход на осуществление расчетов за поставки российского газа в Китай в национальных валютах стран — рублях и юанях», — отметили в российской компании.

Топ-менеджеры обсудили ход и перспективы развития взаимодействия между компаниями и заявили, что сотрудничество «Газпрома» и CNPC «носит стратегический характер и последовательно развивается». «Новый механизм оплаты — это взаимовыгодное, своевременное, надежное и практичное решение. Считаю, что оно упростит проведение расчетов, станет отличным примером для других компаний, даст дополнительный импульс развитию наших экономик», — сказал Миллер.

Также на встрече были подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по «Восточному маршруту» — через газопровод «Сила Сибири». Линейная часть газопровода от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского месторождения в Якутии построена уже почти на 100%, и, как и было запланировано, до конца текущего года газ из Ковыктинского месторождения начнет поступать в «Силу Сибири». «Таким образом, будет обеспечено выполнение контрактных обязательств «Газпрома» по увеличению объемов поставок газа в Китай в 2023 году», — отметили в компании.

В 2014 году «Газпром» и CNPC подписали 30-летний договор купли-продажи газа по «Восточному маршруту» в объеме 38 млрд куб. м в год. Торжественная церемония, посвященная началу первых в истории трубопроводных поставок российского газа в Китай, состоялась 2 декабря 2019 года. В феврале 2022-го был подписан долгосрочный договор купли-продажи природного газа по дальневосточному маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год.

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В Пекине в конце марта 2022 года заявили, что допускают переход на оплату в рублях или юанях в торговле энергоносителями с Москвой для снижения издержек при обмене валюты и избежания валютных рисков. «При осуществлении двусторонних взаиморасчетов субъекты рынка могут выбирать валюту в соответствии с собственными потребностями», — уточнили в китайском МИДе.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что компании из Китая намерены активнее использовать рубли и юани в торговле с Россией, построенной на основе взаимовыгодности и равноправия, «с учетом изменения ситуации на рынке».

Владимир Путин в середине марта поручил перевести оплату за поставки российского газа в рубли, но эта мера коснулась лишь «недружественных» стран — государств Евросоюза, США, Украины, Канады, Австралии, Японии, Сан-Марино и других. КНР в этом перечне нет.