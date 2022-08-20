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МИД усомнился в надежности йены, франка и фунта

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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Из-за действий западных стран по заморозке различных активов валюты этих государств перестали быть надежны, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД Александр Панкин.

По его словам, так как Запад отказался взаимодействовать «исключительно в правовом поле», теперь нельзя гарантировать «неприкосновенность частной и даже государственной собственности» в его юрисдикции.

«Это очередной повод всему миру задуматься о надежности доллара США и евро, а также британского фунта, японской иены и швейцарского франка в качестве резервных валют и основного средства международных расчетов», — сказал Панкин.

Дипломат посчитал, что страны, которые прибегли к заморозке российских активов, нанесли «ущерб собственной деловой репутации» и продемонстрировали суть продвигаемого ими «порядка, основанного на правилах».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Панкин подчеркнул, что Россия считает заморозку своих активов за рубежом «нелегитимной, нарушающей все принципы и нормы международного права и непредвзятого функционирования глобальной финансовой системы». Он отметил, что Москва «не смирится» с данной ситуацией и будет искать правовые механизмы для ее разрешения.

О замораживании российских активов сообщали в странах Европы, США, Японии и др. Так, ЕС в июле отчитался о заморозке активов почти на €14 млрд, причем лидерами в этой деятельности оказались Германия, Ирландия, Франция, Австрия, Бельгия и Люксембург.

На Украине активы России не просто замораживают (в таком случае владелец не лишается права собственности), а конфискуют. В начале августа украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в стране «уже изъяты активы на 28 млрд гривен (около $765 млн)», также собираются конфисковать еще более 900 российских государственных активов и рассматривают возможность конфискации активов резидентов — 36 тыс. позиций.

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