В Азербайджане приостановили работу TikTok

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Социальная сеть TikTok временно заблокирован в Азербайджане на фоне вооруженного конфликта на границе с Арменией, следует из сообщения Службы государственной безопасности республики.

«В настоящее время ресурс социальной сети «ТикТок» публикует такую информацию о проводимых боевых действиях, которая бросает тень на успехи нашей армии, содержит военную тайну и направлена на создание в обществе ложного мнения. В связи с вышеизложенным было принято решение о временном ограничении деятельности социальной сети «TikTok» на территории Азербайджана, о чем было подано ходатайство в соответствующие органы», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали ссылаться «только на официальную информацию государственных учреждений».

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в ночь с 12 на 13 сентября. Ереван обвинил азербайджанские войска в обстрелах приграничных населенных пунктов на юго-востоке страны, в том числе городов Гориса и Джермука. В азербайджанском Минобороны опровергли заявления Армении и возложили ответственность за обострение на Ереван.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о 105 погибших военных, в Азербайджане говорили о 50 погибших.

Ереван обратился за помощью к России, ОДКБ и Совету Безопасности ООН. Баку связался с Госдепартаментом США. ОДКБ, НАТО и ЕС призвали обе стороны прекратить боевые действия. ОДКБ согласилась направить в Армению миссию для оценки обстановки.