На похоронах королевы Елизаветы II Японию представит императорская чета
Император Нарухито и императрица Масако посетят государственные похороны королевы Елизаветы II в Великобритании, которые состоятся 19 сентября, сообщил главный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, передает Kyodo.
Премьер-министр Фумио Кисида и другие официальные лица Японии не планируют присутствовать на похоронах, добавил он. Отмечается, что император обычно не посещает похороны ни в Японии, ни за ее пределами, и решение присутствовать отражает глубокую связь между королевской и императорской семьями.
Ранее телеканал NHK сообщал, что император собирается посетить государственные похороны британской королевы, а его жена Масако поедет вместе с ним, если ей позволит состояние здоровья. Отмечалось, что это станет первой поездкой Нарухито за рубеж с момента восшествия на престол. NHK указывал, что отец нынешнего японского императора Акихито присутствовал на церемонии коронации королевы в 1953 году.
Также ожидалось, что на церемонию поедет и японский премьер-министр Фумио Кисида. Он рассматривал возможность посетить похороны Елизаветы II до поездки на Генеральную Ассамблею ООН, которая состоится в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября.
Елизавета II умерла 8 сентября на 97-м году жизни в шотландском замке Балморал. Сейчас в Британии идет общенациональный траур, который завершится через неделю после похорон королевы. Гроб с ее телом из Балморала доставили в Эдинбург, а оттуда самолетом он направится в Лондон, где трое суток пробудет в здании британского парламента.
После смерти королевы титул автоматически получил ее 73-летний сын принц Чарльз, который взял себе имя Карл III. Официально он взошел на престол 10 сентября.
Ожидается, что похороны Елизаветы II в Лондоне посетят около 500 иностранных высокопоставленных лиц, приглашения были разосланы главам государств большинства стран, сообщал Би-би-си. Приглашения приняли в том числе президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден, а также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Российские официальные лица на церемонии не появятся, Британия не присылала приглашений. Президент Владимир Путин изначально не планировал визит, говорили в Кремле.