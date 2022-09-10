Император и премьер Японии запланировали поездку на похороны Елизаветы II

Император Японии Нарухито соблюдает трехдневный траур в связи со смертью британской королевы Елизаветы II и планирует посетить государственные похороны, сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По их словам, правительство и императорский двор принимают меры для визита императора с соболезнованиями. Собеседники телеканала говорят, что императрица Масако также может поехать, если ей позволит состояние здоровья.

Отмечается, что если император примет участие, это будет его первая зарубежная поездка с момента восшествия на престол. NHK указывает, что отец нынешнего японского императора Акихито присутствовал на церемонии коронации королевы в 1953 году, а сам Нарухито в 1980-х годах учился в Оксфорде и имел возможность встречаться с королевой.

Кроме того, на похороны британской королевы собирается и премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает телеканал Asahi. Премьер участвует в Генеральной ассамблее Организации объединенных наций, которая состоится в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября, и рассматривает возможность до этого посетить государственные похороны Елизаветы II. Церемонию планируют провести 19 сентября.

Елизавета II умерла 8 сентября на 97-м году жизни. Сейчас в Британии идет общенациональный траур, который завершится через неделю после похорон королевы. Ее тело пока по-прежнему находится в замке Балморал в Шотландии. На третий день после смерти его перевезут в Букингемский дворец. Оттуда на шестой день гроб отправят в здание британского парламента. Он пробудет там трое суток, чтобы прийти и проститься с монархом могли все желающие. В Гайд-парке и лондонском Тауэре дали оружейный салют в честь королевы из 96 залпов — по одному выстрелу за каждый год ее жизни.

Новым монархом стал сын Елизаветы Чарльз, он взял себе имя Карл III. Он взойдет на престол в субботу, 10 сентября.

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В Кремле заявили, что президент Владимир Путин не поедет на похороны британской королевы. В феврале Британия ввела против него санкции. Отвечая на вопрос о представителе России на церемонии, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что пока еще не известен протокол.