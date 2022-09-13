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Военная операция на Украине ,  

Белгородский губернатор сообщил о двух пострадавших при обстреле села

Фото: Николай Титов / Global Look Press
Фото: Николай Титов / Global Look Press

При обстреле села Шелаево Валуйского городского округа в Белгородской области пострадали два мирных жителя, ранения легкие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ранения легкие, медицинская помощь оперативно оказана, и они отправлены на амбулаторное лечение домой», — написал он в своем телеграм-канале.

Село Шелаево находится примерно в 14 км от границы с Харьковской областью Украины.

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Накануне, 12 сентября, Гладков сообщал о погибшей 80-летней женщине и четырех пострадавших при обстреле пограничного пункта Логачевка. Были частично разрушены несколько домов и построек, повреждены автомобили и линия электропередачи. По словам губернатора, в Белгородском районе области сработали системы ПВО.

В ночь на 13 сентября глава региона призвал жителей двух других находящихся недалеко от границы сел — Журавлевки и Нехотеевки — покинуть свои дома. Жителей этих сел эвакуировали еще весной, их разместили в гостиницах в других городах области, однако некоторые предпочли остаться.

Утром 13 сентября Гладков заявил, что украинская сторона обстреляла Журавлевку, где, по его словам, остались только пожилые люди. «Вооруженные силы Украины расстреливают пустое село, в котором остались только старики по 80 и 90 лет. Пустые дома, пустая школа, пустое здание администрации», — указал он, отметив, что разрушения есть в школе, доме культуры и здании администрации. О пострадавших губернатор не сообщал.

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