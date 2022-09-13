Гладков обвинил ВСУ в «расстреле пустого села» со стариками

Журавлевка в Белгородской области снова попала под обстрел. Весной оттуда эвакуировали жителей, однако некоторые отказались уезжать. По словам губернатора, там остались только пожилые люди 80–90 лет

Село Журавлевка в Белгородской области попало под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram. Она граничит с Харьковской областью Украины.

«Вооруженные силы Украины расстреливают пустое село, в котором остались только старики по 80 и 90 лет. Пустые дома, пустая школа, пустое здание администрации. Кроме как запугать, других целей у них нет!» — написал он.

Глава региона не сообщил о пострадавших, но отметил, что разрушения есть в школе, доме культуры и здании администрации.

С начала военных действий России на Украине село Журавлевка, как и другие населенные пункты региона, не раз подвергались обстрелам. Весной власти эвакуировали жителей Журавлевки и Нехотеевки и разместили их в гостиницах в других городах области. Однако некоторые жители остались в селах. Накануне Гладков призвал их временно покинуть свои дома.

С апреля в Белгородской области действует желтый (высокий) уровень террористической опасности. 7 сентября губернатор продлил его еще на две недели. Помимо региона желтый уровень сохранился в пограничных с Украиной Брянской, Курской областях и на севере Крыма.

За все время военных действий в Курской области погибли как минимум семь человек из сел Журавлевка, Нехотеевка, Логачевка и Белгорода.