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Бастрыкин поручил завести дело после обстрела села в Белгородской области

Бастрыкин поручил завести дело после обстрела села Логачевка в Белгородской области

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела села Логачевка в Белгородской области, в результате которого погиб один человек, передает пресс-служба ведомства в Telegram.

«Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, зафиксировать все следы преступной деятельности и принять меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления. Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета», — говорится в сообщении.

Не уточняется, по какой статье будет заведено уголовное дело.

Глава Белгородской области сообщил о погибшей и пострадавших при обстреле
Политика
Вячеслав Гладков

Село Логачевка находится в Валуйском городском округе Белгородской области. 12 сентября губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об обстреле пограничного пункта. Он также рассказал о срабатывании системы ПВО в Белгородском районе области и со ссылкой на оперативные службы заявил о повреждении автомобиля в поселке Комсомольский и кровли дома в Белгороде.

Кроме того, при обстреле Логачевки погибла 80-летняя женщина, еще четверо человек пострадали, их госпитализировали с ранениями средней степени тяжести. Гладков добавил, что в селе были частично разрушены несколько домов и построек, повреждены автомобили и линия электропередачи, в связи с чем прекращена подача газа и электричества.

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