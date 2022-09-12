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Общество ,  

В АТОР сообщили о падении турпотока из России в Европу на 95%

Фото: Ralph Orlowski / Reuters
Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Туристический поток из России в Европу снизился на 90–95% по сравнению с допандемийным 2019 годом. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Турпоток из России в Европу в этом летнем сезоне был меньше, чем в 2019 году, на 90–95%. Туристы, которые все же принимали решение провести отпуск в странах ЕС, летели туда с пересадками, выбирали отели высокого уровня, а поездки в основном организовывали через туроператоров», — говорится в сообщении.

Снижение турпотока в АТОР связывают с отменой прямого авиасообщения со странами Евросоюза, которая произошла в марте этого года. При этом АТОР сравнивает данные за первые полугодия 2019 и 2022 годов. Данных пограничной службы за три месяца лета еще нет.

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За полгода снижение количества поездок составило 85% (8 млн против 1,2 млн). При этом в учет берутся не только туристические поездки. Летом за счет традиционно высокого спроса на пляжную Европу падение количества поездок в Европу, скорее всего, дошло и до 90–95%, полагают аналитики АТОР.

В целом, если учитывать только туристические поездки, спрос по сравнению с 2019 годом сократился на 75–80%. Самыми популярными европейскими направлениями для европейских туристов вошли Греция, Испания, Италия, Франция. Наиболее популярным направлением стала Греция. Причиной этого стали низкие цены и более лояльная визовая политика по сравнению с другими странами ЕС.

По словам туроператоров, главными проблемами для российских туристов являются ограничение авиасообщения и проблемы работы в банковском секторе. Еще одной причиной снижение турпотока может стать отмена упрощенного визового режима между Россией и ЕС.

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Евросоюз в начале сентября приостановил действие договора об упрощенном визовом режиме. Решение вступило в силу 12 сентября. Это означает, что теперь визовый сбор увеличится с €35 до €80, для получения визы потребуется больше документов, а сам процесс займет больше времени.

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При этом в Брюсселе заявили, что продолжат выдавать визы гражданам, у которых есть серьезные основания для въезда (для посещения родственников, журналистам, диссидентам, гражданским активистам). В некоторых случаях им не придется платить за визу либо стоимость шенгена будет уменьшена.

Упрощенный визовый режим с Россией действовал с лета 2007 года. 25 февраля, на следующий день после начала военных действий на Украине, ЕС частично приостановил действие соглашения для ряда российских граждан.

Теги
визы АТОР туризм ЕС Европа
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