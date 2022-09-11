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На Украине задержали экс-главу СБУ по Харьковской области

Бывший глава Службы безопасности Украины по Харьковской области Роман Дудин задержан, сообщили издания «Украинская правда» и «Суспильне» cо ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, Дудина заподозрили в государственной измене и оставлении места службы.

Зеленский уволил начальников управлений СБУ трех областей
Политика
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дудина 29 мая из-за того, что в первые дни военных действий со стороны России тот «не работал на защиту города с первых дней», а «думал только о себе лично».

«Армия, полиция, мэр Харькова, ОГА — все действительно работают на победу и делают это очень эффективно. К сожалению, этого не скажешь о местном руководстве по линии СБУ», — говорил украинский лидер.

На следующий день после увольнения начальник харьковского СБУ потребовал от Зеленского публично опровергнуть информацию о бездействии управления и принести извинения личному составу. Дудин подчеркнул, что единственная причина для его наказания могла бы состоять в том, что он раздал оружие людям 24 февраля.

К моменту увольнения Дудина российские войска частично взяли города Изюм, Балаклея и село Каменко в Харьковской области. 10 сентября Минобороны сообщило о переброске изюмско-балаклейской группировки на донецкое направление.

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Теги
Харьковская область СБУ задержание госизмена Украина
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