Эрдоган сообщил о разговоре с Путиным по поводу цен на газ

На фоне энергетического кризиса предстоящая зима для Европы простой не будет, в том числе с финансовой точки зрения, добавил Эрдоган. По его словам, в Турции такой проблемы пока нет

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу цены за газ. Об этом он сказал журналистам, его слова приводит телеканал NTV.

«У нас пока нет таких проблем [с поставками]. Россия не применяла в отношении нас санкции. У меня была встреча с ним [Путиным], в ходе которой мы говорили о цене [на газ]. Если его позиция окажется позитивной, то для нашего народа будут предоставлены максимально выгодные цены», — сказал Эрдоган.

По его словам, Анкара поставила перед собой цель — в 2023 году обеспечить своим гражданам дешевый газ за счет добываемого в стране сырья. Турция вложит почти $10 млрд в разработку месторождения Сакарья в Черном море. Начать добычу планируют в 2023 году, запасы оцениваются в 540 млрд куб. м.

Эрдоган добавил, что на фоне энергетического кризиса предстоящая зима для Европы простой не будет, в том числе с финансовой точки зрения.

Ранее, 6 сентября, президент Турции заявил, что энергетический кризис в Европе стал следствием санкций и отношения ЕС к России и что Евросоюз «пожинает то, что посеял».

Энергетический кризис в ЕС начался на фоне западных санкций против России из-за спецоперации на Украине — ограничения затронули импорт нефти и угля из России. Брюссель также задумался о снижении зависимости от российского газа.

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