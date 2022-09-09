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Эрдоган сообщил о разговоре с Путиным по поводу цен на газ

На фоне энергетического кризиса предстоящая зима для Европы простой не будет, в том числе с финансовой точки зрения, добавил Эрдоган. По его словам, в Турции такой проблемы пока нет
«Газпром» GAZP ₽243,74 -0,09% Купить
Фото: Umit Bektas / Reuters
Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу цены за газ. Об этом он сказал журналистам, его слова приводит телеканал NTV.

«У нас пока нет таких проблем [с поставками]. Россия не применяла в отношении нас санкции. У меня была встреча с ним [Путиным], в ходе которой мы говорили о цене [на газ]. Если его позиция окажется позитивной, то для нашего народа будут предоставлены максимально выгодные цены», — сказал Эрдоган.

По его словам, Анкара поставила перед собой цель — в 2023 году обеспечить своим гражданам дешевый газ за счет добываемого в стране сырья. Турция вложит почти $10 млрд в разработку месторождения Сакарья в Черном море. Начать добычу планируют в 2023 году, запасы оцениваются в 540 млрд куб. м.

Эрдоган добавил, что на фоне энергетического кризиса предстоящая зима для Европы простой не будет, в том числе с финансовой точки зрения.

Эрдоган увидел в действиях ЕС причину газового кризиса
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Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее, 6 сентября, президент Турции заявил, что энергетический кризис в Европе стал следствием санкций и отношения ЕС к России и что Евросоюз «пожинает то, что посеял».

Энергетический кризис в ЕС начался на фоне западных санкций против России из-за спецоперации на Украине — ограничения затронули импорт нефти и угля из России. Брюссель также задумался о снижении зависимости от российского газа.

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Москва в ответ перевела расчеты за газ для недружественных стран (в список таких государств входит весь ЕС) в рубли. После отказа некоторых государств, в том числе Финляндии, Нидерландов, Польши, Дании и Болгарии, платить в рублях «Газпром» прекратил поставки.

В конце августа «Газпром» объявил о полной остановке «Северного потока-1», объяснив прекращение работы газопровода неполадками с последним газотурбинным двигателем. Возвращение турбины после ремонта в Канаде осложнилось из-за санкций. Германия выражала готовность отдать агрегат, но российская сторона настаивает на официальных разъяснениях от ЕС и Британии, что санкции не коснутся дальнейшего ремонта и транспортировки турбин.

В августе страны ЕС согласовали план по снижению потребления газа на 15% до конца марта 2023 года.

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Виктория Тютина Виктория Тютина, Елена Чернышова
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