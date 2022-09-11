Всемирный совет церквей объяснил отказ ПЦУ поминать патриарха Кирилла

Православная церковь Украины (ПЦУ) перестала поминать Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в литургии из-за его позиции по ситуации на Украине, заявил заммодератора центрального комитета Всемирного совета церквей (ВСЦ) митрополит Тырговиштский Нифон (Михэйцэ) на ассамблее организации, передает «РИА Новости».

XI Генеральная ассамблея Всемирного совета церквей в этом году проходила с 31 августа по 8 сентября 2022 года в немецком городе Карлсруэ. Этот орган объединяет 330 церквей, конфессий и общин из более чем 100 государств мира. Сербская и Грузинская православные церкви, а также Римско-католическая церковь в совет не входят.

В этом году участники ассамблеи обсуждали христианскую солидарность и взаимопомощь в контексте гонений на христиан, вопросы мирного сосуществования в Европе, проблемы экономической и социальной несправедливости, расизм, ксенофобию, нарушения прав человека, экологию и последствия пандемии коронавируса. По итогам мероприятий они приняли документ с осуждением действий России на Украине и призывом к прекращению огня. В РПЦ документ назвали политизированным и отказались его поддержать.

После начала 24 февраля специальной военной операции России на Украине некоторые архиереи Православной церкви Украины перестали поминать в храмах имя патриарха. В мае церковь объявила об отделении от РПЦ.

Собор епископов, священников, монахов и мирян осудил боевые действия на Украине как нарушение заповеди «Не убий» и обратился к российскому руководству с просьбой «продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие».

«Выражаем несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине», — говорилось тогда в заявлении церкви.

В РПЦ после отделения ПЦУ заявили, что все изменения сначала должен одобрить патриарх. Сам патриарх Кирилл не раз призывал избежать жертв в конфликте на Украине и называл русских и украинцев народами с общей историей. Он исключал поддержку церковью любых политических сил и отвергал обвинения в «милитаристских речах».