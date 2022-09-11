Патриарх Кирилл счел интерес Карла III к православию важным для отношений
Интерес, который король Великобритании Карл III проявил к православию в прошлом, может стать основой для развития отношений с народом России, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении монарху в связи с восшествием на престол. Текст опубликован на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
«Выражаю надежду, что проявленный вами в минувшие годы живой интерес к православию, в том числе и русской традиции, будет способствовать дальнейшему развитию добрых взаимоотношений наших народов, принадлежащих к единой европейской христианской семье», — сказал патриарх.
Глава РПЦ напомнил, что Карл III, когда он еще был наследником британского престола, «неоднократно посещал храмы и монастыри в России и за ее пределами» и знакомился «с тысячелетним духовным наследием Русской церкви».
Карл III не раз посещал православные храмы и монастыри в разных странах мира и встречался с церковными деятелями. В частности, в 2020 году он побывал в русской православной церкви Марии Магдалины на Елеонской горе в Иерусалиме, а в 2016 году присутствовал на освящении собора Святого Фомы — сирийской православной церкви в Лондоне
Кроме того, король дважды бывал в России. В мае 1994 года он посетил Санкт-Петербург по приглашению мэра Анатолия Собчака, став первым членом британской королевской семьи, приехавшим в Россию после 1917 года. Тогда принц Чарльз (после восшествия на престол его имя в русской транскрипции изменилось на немецкий манер) побывал в Петропавловской крепости, открыл памятную табличку в честь учреждения в Петербурге британского консульства, возложил венок на могилы жертв блокады Ленинграда на Пискаревском кладбище и посмотрел «Пиковую даму» в Мариинском театре.
Во время второго приезда в 2003 году Чарльз посетил Петропавловскую крепость, открыл памятную табличку в честь учреждения в Петербурге британского консульства, возложил венок на могилы жертв блокады Ленинграда на Пискаревском кладбище и посмотрел «Пиковую даму» в Мариинском театре.
Ранее патриарх Кирилл выразил Карлу III соболезнования в связи со смертью его матери, королевы Елизаветы II. Он назвал королеву «символом стабильности, преемственности и устойчивости многовековых исторических традиций» для Британии и Европы и выразил сочувствие ее преемнику.
Карла III провозгласили королем Великобритании утром 10 сентября. Он сменил на троне свою мать — Елизавету II, которая правила государством 70 лет. Королева умерла 8 сентября в шотландском замке Балморал. Сейчас в стране и государствах содружества идет траур, который завершится через неделю после похорон королевы 19 сентября.