Кадыров назвал борьбу за будущее России целью спецоперации на Украине

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал целью проведения военной операции на Украине борьбу за будущее и ценности России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«И еще раз о Донбассе и наших истинных целях в проведении СВО (специальной военной операции. — РБК). <...> Мы боремся не только за освобождение мирных людей от многолетнего нацистского произвола. Мы боремся за будущее нашей страны — России, за свои традиции, идентичность, за духовно-нравственные ценности, за религию, за торжество справедливости», — заявил Кадыров.

Он отметил, что Россия в течение многих лет предупреждала силы НАТО не «гарцевать у российских границ» и не «истязать и истреблять русскоязычное население Донбасса».

«В конце-то концов, если мы упорно повторяли, что можете, сколько влезет, лелеять и вожделеть свои безликие ЛГБТ-массы, но нам не навязывайте, это всего лишь означало, что у себя мы этого не позволим. Мы не понимаем и не принимаем этого. Но даже и здесь против России вводились санкции. Просто за неприятие ЛГБТ-ценностей», — заключил глава Чечни.

24 февраля, когда Путин объявил военную операцию, он называл ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида».

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, объясняя, что подразумевается под денацификацией, говорил о необходимости «освободить Украину и зачистить ее от пронацистски настроенных людей». Он также указывал на необходимость «нейтрализации военного потенциала», который за последнее время «изрядно» подрос.

В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров называл целью спецоперации обеспечение безопасности восточной Украины и России, отметив, что Москва не требует смены власти в Киеве.

В конце июня Путин, говоря о конечной цели СВО, заявил об «освобождении Донбасса, защиты его жителей и создании условий, «которые гарантировали бы безопасность самой России».

1 сентября он уточнил, что речь идет о «ликвидации антироссийского анклава, который создается на территории Украины и угрожает России».