Кадыров назвал борьбу за будущее России целью спецоперации на Украине

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 60,86 (+0,16) Инвестиции, 09 сен, 16:33
Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 60,47 (-0,33) Инвестиции, 09 сен, 16:33
Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября Политика, 19:07
Путин сообщил о работе московских строителей в ДНР и ЛНР Общество, 19:05
Харьковская ВГА призвала эвакуироваться и пообещала жителям ₽10 тыс. Политика, 18:58
Как устроены профессиональные сервисы организации командировок РБК и Smartway, 18:50
За 2022 год в Москве откроют 19 спортивных сооружений Город, 18:46
Молдавский регулятор запретил полеты Air Moldova в Россию Политика, 18:32
Отмена монарха и ядерного оружия: к чему призывала новый премьер Британии Политика, 18:20
Кадыров назвал борьбу за будущее России целью спецоперации на Украине Политика, 18:18
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Гладков сообщил об очереди беженцев из Харьковской области на границе Политика, 18:06
Штрафы для богатых: как сделать справедливыми наказания для водителей Партнерский проект, 18:02
Умер один из создателей мультфильма «Простоквашино» Владимир Вышегородцев Общество, 17:46
Полина Юмашева купила сеть клиник «Чайка» у Александра Винокурова Бизнес, 17:45
Какие IT-решения помогают строить быстрее и качественнее РБК и S+Консалтинг, 17:13
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:10
Военная операция на Украине ,  
0 

Кадыров назвал борьбу за будущее России целью спецоперации на Украине

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал целью проведения военной операции на Украине борьбу за будущее и ценности России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«И еще раз о Донбассе и наших истинных целях в проведении СВО (специальной военной операции. — РБК). <...> Мы боремся не только за освобождение мирных людей от многолетнего нацистского произвола. Мы боремся за будущее нашей страны — России, за свои традиции, идентичность, за духовно-нравственные ценности, за религию, за торжество справедливости», — заявил Кадыров.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Он отметил, что Россия в течение многих лет предупреждала силы НАТО не «гарцевать у российских границ» и не «истязать и истреблять русскоязычное население Донбасса».

«В конце-то концов, если мы упорно повторяли, что можете, сколько влезет, лелеять и вожделеть свои безликие ЛГБТ-массы, но нам не навязывайте, это всего лишь означало, что у себя мы этого не позволим. Мы не понимаем и не принимаем этого. Но даже и здесь против России вводились санкции. Просто за неприятие ЛГБТ-ценностей», — заключил глава Чечни.

Путин назвал целью спецоперации ликвидацию «антироссийского анклава»
Политика
Владимир Путин

24 февраля, когда Путин объявил военную операцию, он называл ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис
Статьи
Pro
Гарвардский метод переговоров: как добиться цели и не испортить отношения
Саммари
Pro
Фото: Brendan McDermid / Reuters Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images «Мы боимся богов и начальства»: каково работать в Индии — в 4 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут
Статьи
Pro
Мир охватила волна «тихих увольнений». К чему она приведет в России
Статьи
Pro
Когда CRM оказывается пустой тратой денег
Статьи

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, объясняя, что подразумевается под денацификацией, говорил о необходимости «освободить Украину и зачистить ее от пронацистски настроенных людей». Он также указывал на необходимость «нейтрализации военного потенциала», который за последнее время «изрядно» подрос.

В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров называл целью спецоперации обеспечение безопасности восточной Украины и России, отметив, что Москва не требует смены власти в Киеве.

В конце июня Путин, говоря о конечной цели СВО, заявил об «освобождении Донбасса, защиты его жителей и создании условий, «которые гарантировали бы безопасность самой России».

1 сентября он уточнил, что речь идет о «ликвидации антироссийского анклава, который создается на территории Украины и угрожает России».

Теги
Персоны
Рамзан Кадыров Военная операция на Украине

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
Материалы по теме
Кадыров заявил о скором взятии «Ахматом» под контроль Соледара в ДНР
Политика
Кадыров заявил об отправке в Донбасс полка «Север» и батальона «Юг»
Политика
Кадыров объяснил свои слова о «бессрочном и длинном отпуске»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter