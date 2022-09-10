«РИА Новости» сообщило о переброске «Солнцепеков» в Харьковскую область

Российские военные перебрасывают на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», передает госагентство «РИА Новости».

ТОС-1А предназначены для поражения живой силы, техники и фортификационных сооружений с помощью термобарических боеприпасов калибра 220 миллиметров. Термобарические снаряды распыляют горючее вещество и подрывают получившееся газовое облако.

Ранее Министерство обороны опубликовало кадры переброски на Харьковское направление войск и техники, в частности реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган», армейских грузовиков КамАЗ, тягачей с артиллерийскими орудиями «Мста», боевых машины пехоты.

Российское Минобороны с конца августа сообщает о попытках контрнаступления украинских военных в Харьковской области. 8 сентября глава действующей на подконтрольной России части региона военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил о попытке украинских военных окружить Балаклею. Позднее в тот же день ВГА заявила о вводе подкреплений и продолжении тяжелых боев.

9 сентября Ганчев рассказал, что несколько населенных пунктов области перешли под контроль Украины. Из некоторых населенных пунктов области начали эвакуировать жителей.