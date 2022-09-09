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Переброска российских военных на харьковском направлении. Видео

После сообщений о боях на харьковском направлении Минобороны опубликовало видео с переброской техники

Video

Что сообщалось о боях на Харьковском направлении
Политика
Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости

Теги
Харьковская область Украина военная техника
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