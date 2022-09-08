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Трасс назвала смерть Елизаветы II шоком для нации и мира

По словам Трасс, Елизавета II была «камнем, на котором была построена современная Британия», во время ее правления страна «процветала»

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Смерть королевы Великобритании Елизаветы II стала шоком для нации и всего мира, заявила премьер-министр страны Лиз Трасс, выступая с речью по этому случаю. Ее слова приводит The Guardian.

Премьер назвала Елизавету II «камнем, на котором была построена современная Британия», и заявила, что во время ее правления страна процветала.

Елизавета II умерла вечером 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Незадолго до смерти врачи сообщили об ухудшении состояния королевы, после чего в резиденцию стали съезжаться родственники.

В Великобритании и странах содружества после смерти монарха в соответствии с протоколом начался десятидневный траур. По всей стране приспустили флаги и отменили крупные спортивные мероприятия.

Новым королем стал 74-летний Чарльз, ставший Карлом III. В своем заявлении он назвал день смерти матери «моментом величайшей печали» для него и всех членов семьи.

«Я знаю, что ее потеря будет глубоко ощущаться всей страной, королевствами, содружеством и бесчисленным множеством людей по всему миру», — заявил Карл III.

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