Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II

Си Цзиньпин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Председатель Китая Си Цзиньпин направил телеграмму с соболезнованиями новому королю Великобритании Карлу III (принцу Чарльзу) в связи со смертью королевы Елизаветы II, передает портал Sohu.

«Королева Елизавета II получила широкое признание как самый долгоправящий монарх Великобритании. Королева Елизавета II стала первым британским монархом, посетившим Китай. Ее уход — большая потеря для британского народа», — говорится в телеграмме.

Китайский лидер также подчеркнул, что придает большое значение развитию китайско-британских отношений и готов работать с королем Карлом III, чтобы использовать опыт 50-летних дипломатических отношений между двумя странами для продвижения здорового и стабильного развития двусторонних отношений.

Королева Елизавета II умерла вечером 8 сентября в шотландском замке Балморал. Она занимала королевский престол дольше всех своих предшественников — в этом году отмечался 70-летний юбилей правления Елизаветы II.

Незадолго до смерти королевы врачи сообщали об ухудшении состояния ее здоровья. В течение дня в Балморал съехались члены королевской семьи — дети Елизаветы II, принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и граф Уэссекский Эдвард, а также внуки — принцы Уильям и Гарри. После смерти Елизаветы II новым королем Великобритании стал принц Чарльз. Он будет править под именем Карла III.

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В Великобритании и странах содружества по случаю смерти монарха идет десятидневный траур. После этого состоятся похороны королевы.