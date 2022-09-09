Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 60,7 (+0,15) Инвестиции, 08 сен, 16:08
Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 60,8 (-0,38) Инвестиции, 08 сен, 16:08
Траур по Елизавете II у Букингемского дворца. Прямая трансляция Политика, 09:36
Футбол и голуби. Какие виды спорта и клубы любила Елизавета II Спорт, 09:30
В России началось трехдневное голосование Политика, 09:28
Успеть до запрета: какие иностранные акции стоит купить, пока не поздно Pro, 09:25
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 09:22
Роналду в третий раз подряд признали худшим игроком матча МЮ Спорт, 09:12
В Херсоне заявили о пленении участников наступления ВСУ Политика, 09:12
Съемки сериала «Корона» приостановят из-за смерти Елизаветы II Технологии и медиа, 09:06
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Минфине оценили возможность передачи регионам новых источников доходов Экономика, 09:05
Первый замглавы Минфина — РБК: «Главная фобия регионов — нехватка денег» Экономика, 09:00
Первые на выход: почему в кризис топ-менеджеры оказались в группе риска Pro, 09:00
Климатическая азбука: запуск рынка углеродных единиц в России РБК и Газпромбанк, 08:57
Глава МИД Венгрии предупредил о перекрытии Россией газа из-за потолка цен Политика, 08:51
UFC отменил пресс-конференцию Чимаева и Диаса из-за массовой драки бойцов Спорт, 08:48
Умерла Елизавета II ,  

Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II

Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Председатель Китая Си Цзиньпин направил телеграмму с соболезнованиями новому королю Великобритании Карлу III (принцу Чарльзу) в связи со смертью королевы Елизаветы II, передает портал Sohu.

«Королева Елизавета II получила широкое признание как самый долгоправящий монарх Великобритании. Королева Елизавета II стала первым британским монархом, посетившим Китай. Ее уход — большая потеря для британского народа», — говорится в телеграмме.

Китайский лидер также подчеркнул, что придает большое значение развитию китайско-британских отношений и готов работать с королем Карлом III, чтобы использовать опыт 50-летних дипломатических отношений между двумя странами для продвижения здорового и стабильного развития двусторонних отношений.

«Олицетворение достоинства»: мировые лидеры о Елизавете II
Политика

Королева Елизавета II умерла вечером 8 сентября в шотландском замке Балморал. Она занимала королевский престол дольше всех своих предшественников — в этом году отмечался 70-летний юбилей правления Елизаветы II.

Незадолго до смерти королевы врачи сообщали об ухудшении состояния ее здоровья. В течение дня в Балморал съехались члены королевской семьи — дети Елизаветы II, принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и граф Уэссекский Эдвард, а также внуки — принцы Уильям и Гарри. После смерти Елизаветы II новым королем Великобритании стал принц Чарльз. Он будет править под именем Карла III.

От Лилибет до королевы Великобритании: яркие кадры с Елизаветой II
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Cate Gillon / Getty Images Эффект иллюзии правды: почему мы верим лжи, если часто ее слышим
Статьи
Pro
Фото: Alex Wong / Getty Images Не дает советов и равнодушен к престижу: 3 типа руководителей-магнитов
Инструкции
Pro
Фото: Alexander Popov / Unsplash Почему США проигрывают гонку цифровых валют Китаю и Турции
Статьи
Pro
Мир охватила волна «тихих увольнений». К чему она приведет в России
Статьи
Pro
Фото: Stephanie Keith / Getty Images Злые и жадные: что с людьми делает недосып
Исследования
Pro
Какие операции по зарубежным счетам сейчас разрешены россиянам
Инструкции
Pro
Почему Россия не сможет пойти по иранскому пути в ИТ-секторе
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость
Инструкции

В Великобритании и странах содружества по случаю смерти монарха идет десятидневный траур. После этого состоятся похороны королевы.

Теги
Елизавета II Великобритания Си Цзиньпин Китай соболезнования
Материалы по теме
От Лилибет до королевы Великобритании: яркие кадры с Елизаветой II
Общество
«Олицетворение достоинства»: мировые лидеры о Елизавете II
Политика
Путин принес соболезнования Карлу III в связи со смертью Елизаветы II
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter