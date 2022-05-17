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Падение ненефтегазовых доходов бюджета стало максимальным за 1,5 года

Данные Минфина: ненефтегазовые доходы российского бюджета в апреле упали на 18%
В апреле 2022 года ненефтегазовые доходы федерального бюджета без учета инфляции упали на 18% к тому же месяцу год назад. Это максимальное снижение с августа 2020 года. Поступления от нефти и газа в бюджете обогнали ненефтегазовые
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета (НДС, налог на прибыль, поступления от госсобственности и т.д.) в апреле 2022 года показали снижение в номинальном выражении на 18% к апрелю предыдущего года, следует из расчетов РБК на основе данных Минфина об исполнении бюджета, обнародованных 17 мая.

В прошлом месяце ненефтегазовые доходы составили чуть менее 1,06 трлн руб., отчитался Минфин. Для сравнения: в апреле 2021 года ненефтегазовые поступления бюджета равнялись 1,29 трлн руб., следует из данных ведомства. Это самое значительное снижение таких доходов с августа пандемийного 2020 года (минус 23% в годовом выражении).

Потребительские цены в апреле 2022 года выросли на 17,8% к апрелю прошлого года, сообщало Минэкономразвития. Таким образом, с учетом инфляции ненефтегазовые доходы бюджета в апреле упали бы еще сильнее.

В марте 2022 года номинальное снижение ненефтегазовых доходов федерального бюджета составляло 11% к марту предыдущего года. Но тогда динамика была искажена разовыми поступлениями в федеральный бюджет в марте 2021 года от продажи акций Сбербанка (200 млрд руб.) и экологического штрафа «Норникеля» (145,5 млрд руб.). Без учета этих разовых платежей ненефтегазовые доходы в марте 2022 года в годовом выражении выросли на 8%.

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В апреле нефтегазовые доходы, полученные за счет высоких цен на нефть, даже с учетом «санкционных» скидок на российское топливо, значительно превысили сбор ненефтегазовых поступлений — 1,81 трлн руб. против 1,06 трлн руб. В марте и первом квартале 2022 года ситуация была обратной.

Внутренний НДС в апреле 2022 года сложился в объеме около 192 млрд руб. — в два раза меньше, чем в апреле предыдущего года (414,7 млрд руб.). НДС в отношении импортных товаров — 212,5 млрд руб. против 330,5 млрд руб. в том же месяце годом ранее.

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В расходной части заметно опережающее финансирование разделов «Национальная оборона» (исполнено за четыре месяца 1,68 трлн руб. расходов, или 43,6% к уточненному годовому плану), ЖКХ (261,4 млрд руб., или 54,9%), «Здравоохранение» (почти 616 млрд руб., или 44,1%), «Социальная политика» (2,56 трлн руб., или 41,9%).

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Фото:Сергей Карпухин / Reuters

В результате за апрель 2022 года сформировался дефицит федерального бюджета в размере 262,3 млрд руб. По итогам четырех месяцев года все еще фиксируется профицит на сумму 1,04 трлн руб.

Прогнозировать доходы бюджета по итогам 2022 года достаточно сложно, поскольку не ясно, как повлияют на него санкции и контрсанкции, «спираль которых продолжает разворачиваться», отмечал экономист Центра развития ВШЭ Андрей Чернявский в апреле. «Вероятно, большая ясность с формированием доходов образуется в середине года. Расходы федерального бюджета по сравнению с планом на 2022 год будут переформатированы. Их общий объем будет определяться под влиянием геополитических проблем, ускорения инфляции, существующих у Минфина резервов и дополнительных возможностей финансирования расходов», — писал он.

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