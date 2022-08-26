Аналитики ЦБ раскритиковали предложенное Минфином бюджетное правило

Аналитики Центробанка считают завышенными параметры новой конфигурации бюджетного правила, которую предложил Минфин. Цена отсечения $60 за баррель вместо $40 в старой версии правила может привести к недостаточному накоплению ФНБ

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Параметры цены отсечения и объема добычи нефти, предложенные Минфином для нового бюджетного правила, завышены, считают аналитики Центробанка. Свою позицию они представили в обзоре «Модификация бюджетного правила: от консерватизма к мягкости». Сейчас действие бюджетного правила в текущей версии приостановлено. Минфин объявил, что работает над созданием новой концепции.

В конце июля конкретные параметры будущего бюджетного правила описали «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству. По их данным, Минфин предложил ориентироваться при расчете базовых нефтегазовых доходов на цену отсечения $60 за баррель и зафиксировать объем добычи нефти на уровне 9,5 млн барр. в сутки. То есть накопление нефтегазовых доходов в Фонде национального благосостояния (ФНБ) будет происходить при цене нефти выше $60 за баррель и добыче в России более 9,5 млн барр. в сутки (согласно данным Росстата, в июле добыча нефти и газового конденсата в России составляла 10,76 млн барр. в сутки).

Эти значения и рассматривают эксперты ЦБ в аналитической записке, ссылаясь на публикации в СМИ. В текущей версии бюджетного правила, которая более не актуальна, базовая цена нефти установлена на уровне $40 за баррель в ценах 2017 года ($44,2 в 2022 году) — при ее превышении сверхдоходы от продажи нефти (через НДПИ и вывозные пошлины) поступают в ФНБ. Такой параметр, как объем добычи, в прежнем варианте отсутствует.

На пресс-конференции после заседания по ключевой ставке 22 июля глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что ЦБ обсуждает с Минфином возможные варианты модификации бюджетного правила, но отказалась называть конкретные параметры до того, как их объявит финансовое ведомство. Она отметила, что регулятор поддерживает возобновление действия бюджетного правила и считает его важным механизмом для поддержания устойчивости экономических параметров.

Минфин официально не объявлял новые параметры бюджетного правила. В пресс-службе министерства РБК сообщили, что «вопрос о возобновлении действия бюджетных правил обсуждается и говорить о конкретных параметрах пока преждевременно».

Что вызывает опасения у аналитиков Центробанка

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Базовая цена нефти Urals $60 за баррель кажется существенно превышающей равновесный уровень для средне- и долгосрочного периода, делают вывод аналитики Центробанка, принимая во внимание динамику цены прибыльности добычи производителей сланцевой нефти, а также цены нефти, балансирующей государственные бюджеты основных стран — экспортеров нефти. При такой цене отсечения объема формирования резервов в ФНБ в периоды благоприятной внешней конъюнктуры может не хватить для покрытия отрицательного разрыва между фактическими и базовыми нефтегазовыми доходами в периоды, когда цена нефти будет ниже базовой, предупреждают они. «По итогам полного цикла цен на нефть объем ФНБ будет иметь тенденцию к снижению. Это несет риски для сохранения устойчивости государственных финансов и способности проводить контрциклическую бюджетную политику», — говорится в записке.

Аналогичные, хотя и заметно более низкие, риски эксперты ЦБ видят и со стороны объема добычи нефти в случае его фиксации на уровне 9,5 млн барр. в сутки. По приведенным ими оценкам, выбранный уровень выглядит реалистичным на горизонте до 2025 года, однако к 2030 году объем добычи нефти в России может опуститься до 8,5 млн барр. в сутки с учетом глобального энергоперехода и снижения доступа российских нефтяных компаний к современным технологиям из-за санкций.

В Центробанке считают рациональным сохранение текущего значения базовой цены на нефть ($40 за баррель в постоянных ценах), говорится в обзоре. Такой уровень оптимальный для поддержания долгосрочной устойчивости финансов «в новых реалиях с учетом значительно расширившегося дисконта нефти Urals к Brent» (в июле составлял около $27). Также аналитики ЦБ выступают за снижение значения объема добычи нефти или предлагают вовсе не фиксировать его для расчета базовых нефтегазовых доходов.

Если бюджетное правило все-таки заработает при «завышенных» параметрах, то существует два основных варианта развития событий, отмечается в записке. Первый — правительство пойдет на допущение колебаний бюджетных расходов в зависимости от внешнеэкономической конъюнктуры, но тогда повысится волатильность основных макроэкономических показателей, в частности ВВП. Второй вариант — компенсация разрыва за счет дополнительных займов и ускоренного роста долга. «По нашим расчетам, уже в 2025 году могут потребоваться дополнительные источники финансирования в объеме свыше 1,5 трлн руб., или 1,0% ВВП (дефицит выше на 1,0 п.п., или 1,7% ВВП). Такой вариант может оказаться приемлемым на горизонте нескольких лет за счет использования оставшихся резервов, но несет высокие риски для устойчивости государственных финансов на средне- и долгосрочном горизонте», — полагают авторы обзора.

Оптимальным вариантом нового бюджетного правила было бы что-то среднее — между старыми параметрами и предложениями Минфина, убежден директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. «Объективно из-за ряда изменений в бюджете в последние годы цена отсечения была несколько выше, чем $40 за баррель в ценах 2017 года. Уровень выше этого значения, но ниже $60 был бы логичен и отвечал бы на озабоченности ЦБ», — считает он.