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Шольц поздравил Трасс с назначением на пост премьера и пригласил в Берлин

Канцлер ФРГ Шольц поздравил Трасс с назначением на пост премьера и пригласил в Берлин

Канцлер Германии Олаф Шольц поздравил Лиз Трасс с назначением на пост премьер-министра Великобритании и пригласил ее в Берлин, сообщил представитель правительства Германии, передает Reuters.

«Они обменялись мнениями по актуальным темам. Канцлер пригласил своего британского коллегу в Берлин с инаугурационным визитом в ближайшее время», — рассказал он.

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Лиз Трасс

Трасс стала главой Консервативной партии Великобритании и новым премьер-министром по результатам голосования 5 сентября. За нее проголосовали 57,4% членов Консервативной партии, а за ее соперника, бывшего канцлера казначейства Риши Сунака, — 42,6%. Выборы проходили после отставки Бориса Джонсона на фоне череды скандалов и отставок министров и других членов правительства.

Новый премьер, ранее занимавшая пост главы британского МИДа, пообещала продолжить помогать Украине, не смягчать политику в отношении России и Китая, поддерживать британцев в условиях резкого роста цен на энергоносители. В своей первой речи в новой должности она заверила, что примет меры по борьбе с подорожанием электроэнергии.

Первым мировым лидером, с которым поговорила Трасс после вступления в должность, был украинский президент Владимир Зеленский. Он поздравил ее с назначением и пригласил посетить Украину. Трасс приняла приглашение.

В Кремле заявили, что не ожидают улучшения отношений с Лондоном после смены премьера.

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