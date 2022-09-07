Шувалов призвал готовиться к «жестким санкциям» против всех банков России

Игорь Шувалов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Банкам России необходимо планировать свое развитие, исходя из того, что рано или поздно «жесткие санкции» будут введены против всего сектора. Об этом заявил на Восточном экономическом форуме председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

«Надо действовать так, что жесткие санкции все равно будут введены в отношении всего банковского сообщества. Маловероятно, что как сейчас — крупнейшие банки будут под санкциями, а какие-то нет. Это маловероятный сценарий. Всему банковскому сектору надо подготовиться к тому, чтобы иметь другие способы доведения расчетов по операциям своих клиентов», — сказал Шувалов.

21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. В ответ на это власти западных стран ввели санкции, в том числе против крупнейших российских банков. Под блокирующие ограничения США, Евросоюза и Великобритании, в частности, попали Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк и Совкомбанк, входящие в топ-20. Их активы и корреспондентские счета в валютах этих стран заморожены. Секторальные санкции США и Евросоюза введены против Россельхозбанка и Газпромбанка. Вместе с Московским кредитным банком (МКБ) они также находятся под блокирующими ограничениями Великобритании.



Некоторые несанкционные российские банки тоже столкнулись с отключением корреспондентских счетов в долларах и евро за рубежом. А 3 июня Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитария, что привело к блокировке счетов кредитных организаций в евро, открытых в НРД.

Глава ВЭБ.РФ напомнил, что возглавляемая им корпорация уже отказалась от проведения операций в евро и долларах США. Об этом Шувалов в августе сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Не секрет, что клиенты часто опасаются вторичных санкций. Используя механизмы доставки информации, которые были предоставлены нам Центральным банком, нам удалось эту проблему решить. Мы часто обслуживали — особенно там, где это экспортно-импортная операция — в долларах и евро. Мы перешли исключительно к работе в рублях. Мы используем также и другие валюты — дружественных стран, но по евро и доллару мы в настоящий момент больше операций не проводим», — сказал тогда Шувалов.

На ВЭФ он вновь указал на необходимость усиления роли российского рубля в качестве «серьезной региональной валюты» и снижения влияния доллара и евро. «Это скорее всего случится [в нынешней ситуации]. Мы будем жить в условиях, когда у доллара и евро не будет такой силы. Но будут поднимать свои силы и юань, и рубль, и другие валюты», — сказал Шувалов.