Шувалов призвал готовиться к «жестким санкциям» против всех банков России

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 60,49 (+0,35) Инвестиции, 06 сен, 16:24
Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 60,85 (-0,05) Инвестиции, 06 сен, 16:24
Минобороны России сообщило о взятии села Кодема Политика, 13:29
Новый TikTok: как бренду продвигаться в YouTube Shorts Pro, 13:29
Карпин предложил сдвинуть внутрироссийский календарь из-за матча сборной Спорт, 13:24
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 13:21
Неизвестный пытался поджечь каток «Хрустальный», где тренирует Тутберидзе Спорт, 13:20
Россиянам могут разрешить покупку золотых слитков напрямую на заводах Инвестиции, 13:14
Путин заявил, что уехавшие из России журналисты «работали против страны» Политика, 13:10
Умер режиссер фильма «Эммануэль» Жюст Жакен Общество, 13:09
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Победивший Карлсена шахматист признался в читерстве Спорт, 12:59
Побудьте стартапом: как реструктурировать компанию в нестабильные времена Pro, 12:58
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 12:58
Карпин объяснил невызов легионеров в сборную России Спорт, 12:57
Сеть Ethereum столкнулась с проблемами после хардфорка Крипто, 12:57
Анджелина Джоли подала против Брэда Питта иск на $250 млн Life, 12:54
Война санкций ,  
0 

Шувалов призвал готовиться к «жестким санкциям» против всех банков России

Игорь Шувалов
Игорь Шувалов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Банкам России необходимо планировать свое развитие, исходя из того, что рано или поздно «жесткие санкции» будут введены против всего сектора. Об этом заявил на Восточном экономическом форуме председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

«Надо действовать так, что жесткие санкции все равно будут введены в отношении всего банковского сообщества. Маловероятно, что как сейчас — крупнейшие банки будут под санкциями, а какие-то нет. Это маловероятный сценарий. Всему банковскому сектору надо подготовиться к тому, чтобы иметь другие способы доведения расчетов по операциям своих клиентов», — сказал Шувалов.

21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. В ответ на это власти западных стран ввели санкции, в том числе против крупнейших российских банков. Под блокирующие ограничения США, Евросоюза и Великобритании, в частности, попали Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк и Совкомбанк, входящие в топ-20. Их активы и корреспондентские счета в валютах этих стран заморожены. Секторальные санкции США и Евросоюза введены против Россельхозбанка и Газпромбанка. Вместе с Московским кредитным банком (МКБ) они также находятся под блокирующими ограничениями Великобритании.

Некоторые несанкционные российские банки тоже столкнулись с отключением корреспондентских счетов в долларах и евро за рубежом. А 3 июня Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитария, что привело к блокировке счетов кредитных организаций в евро, открытых в НРД.

Глава ВЭБ.РФ напомнил, что возглавляемая им корпорация уже отказалась от проведения операций в евро и долларах США. Об этом Шувалов в августе сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Не секрет, что клиенты часто опасаются вторичных санкций. Используя механизмы доставки информации, которые были предоставлены нам Центральным банком, нам удалось эту проблему решить. Мы часто обслуживали — особенно там, где это экспортно-импортная операция — в долларах и евро. Мы перешли исключительно к работе в рублях. Мы используем также и другие валюты — дружественных стран, но по евро и доллару мы в настоящий момент больше операций не проводим», — сказал тогда Шувалов.

На ВЭФ он вновь указал на необходимость усиления роли российского рубля в качестве «серьезной региональной валюты» и снижения влияния доллара и евро. «Это скорее всего случится [в нынешней ситуации]. Мы будем жить в условиях, когда у доллара и евро не будет такой силы. Но будут поднимать свои силы и юань, и рубль, и другие валюты», — сказал Шувалов.

Теги
ВЭБ Игорь Шувалов Банки ВЭФ санкции рубль юань
Материалы по теме
Путин заявил о «брошенном в топку санкционной печи» качестве жизни в ЕС
Политика
В Минфине объяснили устойчивость России к санкционному давлению
Экономика
Мишустин призвал к «донастройке» финансовой системы в условиях санкций
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter