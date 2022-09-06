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«Сбер» начал выдавать корпоративные кредиты в юанях

ВТБ собирается сделать это до конца года. Для развития спроса на эти сделки потребуется время, считают в банке. «Сбер» планирует размещать в юанях облигации стоимостью до ₽6 млрд
Сбербанк SBER ₽140,42 -0,41% Купить
ВТБ VTBR ₽0,0207 +0,15% Купить
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

«Сбер» начал выдавать корпоративные кредиты в юанях, сказал первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы сейчас уже начинаем кредитование в юанях и видим на это достаточно большой спрос. Мы активно работаем с индийской рупией, но пока что нет активного спроса на кредиты в индийской рупии, но если он появится, мы готовы предоставлять. Это две таких основных крупных валюты, на которые мы сейчас делаем акцент», — сказал он.

Специалисты «Сбера» допускают размещение обязательств в юанях осенью—зимой текущего года, добавил Ведяхин. По его словам, до конца декабря «Сбер» может выпустить облигации на сумму до 6 млрд руб.

ВТБ запустил переводы в юанях в Китай в обход SWIFT
Финансы
Фото:China Photos / Getty Images

Банк ВТБ начнет выдавать корпоративные кредиты в юанях до конца года, сказал в кулуарах председатель правления банка Андрей Костин. В ответ на вопрос о том, успеет ли банк запустить соответствующую услугу к этому сроку, Костин сказал: «Да, безусловно. У нас есть сейчас проработки 11 проектов на сумму, эквивалентную 450 млрд руб. Это запросы в основном на юани».

В начале года доля рублей в кредитном портфеле юрлиц составляла две трети, а валюта — одну треть, рассказал Костин. К середине года доля рублей достигла 80%, оставшиеся 20% остались за «недружественными» валютами.

«Что касается доли дружественных валют, пока у нас нет существенных цифр, которые бы говорили о том, что идет большое развитие. Постепенно меняются логистические цепочки, постепенно меняется валюта, но это процесс, который займет какое-то время», — пояснил председатель правления ВТБ.

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ВТБ и Сбербанк находятся под полными блокирующими санкциями США, которые предусматривают заморозку активов финансовых учреждений и введение запрета для граждан и компаний на ведение бизнеса с ними. Это самый жесткий вариант ограничений. В отношении ВТБ их ввели сразу, против Сбербанка изначально действовали менее жесткие ограничения: ему предписали закрыть корреспондентские или транзитные счета в США, американским финансовым компаниям запретили вести такие счета для него. Также их обязали отклонять платежи, в которых участвует Сбербанк. Санкции против банков ввели Канада, ЕС и Великобритания.

Кроме того, оба банка отключили от системы межбанковского обмена данными SWIFT.

В начале сентября ВТБ перезапустил для своих клиентов — физлиц переводы в юанях в Китай. На первом этапе физлица могут отправлять деньги юрлицам в КНР по банковским реквизитам через дистанционные каналы или офисы банка. Операции проводят в обход системы SWIFT, деталей работы схемы банк не раскрыл. Костин со своей стороны обещал нарастить объем этих транзакций в пять раз к 2023 году. Сбербанк, наоборот, такие переводы остановил.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Татьяна Зыкина
Сбербанк ВТБ кредиты
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