Мантуров оценил потери США от отказа поставлять композиты для МС-21

Американские компании потеряли $2 млн только на одном самолете МС-21 из-за отказа поставлять композиты. Об этом сообщил глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент РБК.

Он анонсировал, что коммерческие поставки полностью русифицированных самолетов МС-21 начнутся с 2025 года.

МС-21 — российский среднемагистральный самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Изначально компонентны для крыла поставляли американская Hexcel и японская Toray Industries. Однако в январе 2019 года компании прекратили поставки из-за санкций США против АО «Аэрокомпозит», входящего в Объединенную авиастроительную корпорацию, которая занимается разработкой МС-21, а также АО «ОНПП «Технология» имени Ромашина» (структура «Ростеха»).

Тогда в ОАК заявили, что ведут разработку технологии изготовления конструкций из отечественных материалов вместе с «Росатомом», Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов (ВИАМ), МГУ и частными компаниями с 2014 года.

После этого глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что сроки запуска МС-21 в серийное производство сдвинули на год — с конца 2019-го на конец 2020-го. «Коммерсантъ» писал, что отказ от поставок американских композитов грозит переносом начала серийного производства на 2025 год.

Первый полет с крылом из отечественных композитов самолет МС-21 совершил в конце декабря 2021 года. Однако в марте, на фоне военных действий России на Украине и ответных санкций, ОАК пришлось сократить план по поставкам самолета из-за недостаточного количества американских двигателей, писал «Коммерсантъ». Разработчики приступили к испытаниям версии с российским двигателем ПД-14.

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