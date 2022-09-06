Военная администрация Запорожья сообщила о взрыве в Бердянске

В Бердянске произошел взрыв у администрации, пострадал военный комендант города. В тяжелом состоянии его доставили в больницу

Фото: vrogov / Telegram

В Бердянске, расположенном в Запорожской области, «громко», в центре города произошел взрыв, сообщил член главного совета Военно-гражданской администрации области Владимир Рогов. Взрыв случился недалеко от администрации города.

Других данных он не привел, сказав, что обстоятельства уточняются.

В Бердянске взорвали автомобиль принадлежащий коменданту города, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные власти. После этого произошла перестрелка, как минимум один человек в больнице.

Комендант Бердянска Артем Бардин после взрыва находится в тяжелом состоянии и госпитализирован в больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь, сообщили позднее власти города. На фотографиях, опубликованных пресс-службой администрации Бердянска, видно, что автомобиль коменданта почти полностью уничтожен и целиком выгорел.

В Бердянске произошло уже несколько террористических актов, в том числе нацеленных на местных чиновников. Вечером 30 августа взрыв произошел у здания волонтерского штаба общественного движения «Мы вместе с Россией» в Бердянске. 26 августа в Бердянске был еще один взрыв — у оздоровительного центра «Криворожский горняк», где живут беженцы из Мариуполя. Его жертвой стал заместитель начальника городского ГАИ Александр Колесников.