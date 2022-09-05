Песков ответил на вопрос о дате «прямой линии» с Путиным

Даты проведения «прямой линии» с президентом, оглашения послания Федеральному собранию и большой пресс-конференции Путина пока не определены, заявил в интервью ТАСС представитель президента Дмитрий Песков.

Он также сообщил, что в графике Путина есть выступление на Российской энергетической неделе, которая пройдет с 12 по 14 октября, однако формат пока не определен. Кроме того, запланировано выступление на Валдайской сессии, добавил Песков.

В 2021 году традиционная «прямая линия» с Путиным состоялась 30 июня, послание Федеральному собранию было озвучено 21 апреля, а большая пресс-конференция прошла 23 декабря.

24 июня Песков сообщал, что в этом году «прямая линия» пройдет позже, чем обычно из-за «более важных мероприятий» президента. При этом он подчеркнул, что мероприятие обязательно состоится.

Представитель президента также допускал, что «прямую линию» в этом году могут объединить с ежегодной пресс-конференцией, однако решение еще не принято. Песков тогда напомнил, что в похожем формате, когда конференция включала в себя элементы прямой линии, мероприятие состоялось в 2020 году.