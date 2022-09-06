Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 60,14 (-0,08) Инвестиции, 05 сен, 16:37
Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 60,9 (+0,53) Инвестиции, 05 сен, 16:37
Путин прибыл на полигон в Приморье и начал закрытое совещание с Шойгу Политика, 08:35
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 08:31
Шувалов заявил, что без Владивостока с 1 млн жителей «плохо будет всем» Экономика, 08:26
В МИДе ответили на идею Трасс об изъятии активов России в Великобритании Политика, 08:13
Как работает турецкая схема по доставке европейских товаров в Россию Pro, 08:07
Туск заявил о «лавине отчаянных сообщений» из-за цен на газ Политика, 08:06
Собственник «Пятерочки» откроет не менее 100 магазинов на Дальнем Востоке Бизнес, 08:04
Прогрессивные штрафы для владельцев дорогих машин: за и против Партнерский проект, 08:00
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Рецессия в Европе неизбежна. Кто пострадает сильнее всего — The Economist Pro, 07:51
Вылетевший в Сочи самолет вернулся в Екатеринбург из-за проблем с шасси Общество, 07:35
Лечебный экспорт: как заработать на медицинском туризме в России Партнерский проект, 07:25
Глава Ростуризма предложила увеличить кешбэк за туры на Дальний Восток Бизнес, 07:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:20
Россия после споров с Норвегией отправила на Шпицберген 10 контейнеров Экономика, 07:17
Война санкций ,  
0 

В МИДе ответили на идею Трасс об изъятии активов России в Великобритании

Беляев из МИДа счел последствия от идеи Трасс изъять активы губительными для Британии
Лиз Трасс
Лиз Трасс (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Изъятие замороженных в Великобритании российских активов спровоцирует нестабильность и бегство инвесторов из этой страны, заявил «РИА Новости» директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

«Следует учитывать как отсутствие правовых основ для подобного шага, <...> так и губительные последствия таких действий для реноме и статуса Великобритании как международного финансового центра. Очевидно, что любые политически мотивированные изъятия активов почти неминуемо вызовут бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции», — сказал он.

По словам дипломата, это создаст прецедент и покажет, что британские власти могут поступить точно так же и с другими инвесторами. Реализация этой идеи, вероятно, приведет к «социальному взрыву, массовым протестам и внутриполитической нестабильности» в самой Великобритании, допустил Беляев.

Новым премьером Великобритании избрали главу МИДа Лиз Трасс
Политика
Лиз Трасс

Так дипломат ответил на предложение на тот момент главы британского МИДа Лиз Трасс, которое та озвучила в начале июля. Она тогда поддержала идею о принудительной конфискации замороженных российских активов и передаче их гражданам Украины, пострадавшим от боевых действий, или властям страны. В Лондоне «очень внимательно» рассматривают этот вопрос, говорила Трасс, допуская необходимые изменения в национальном законодательстве. Ранее Bloomberg писал, что конфискация имущества россиян, попавших под санкции, может затянуться из-за долгих судебных процессов о правах собственности.

Накануне Трасс избрали новым премьером Великобритании. Она вступит в должность 6 сентября.

После начала военной операции на Украине Британия неоднократно вводила санкции против России, в том числе персональные против предпринимателей, топ-менеджеров, чиновников, сотрудников СМИ и других. Так, под ограничения попали до недавнего времени глава совета директоров Альфа-банка Петр Авен, сооснователь «Альфа-Групп» Михаил Фридман, глава Сбербанка Герман Греф, основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков, экс-президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и другие.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС Газировка и пицца: почему хоккеист Александр Овечкин против диет
Статьи
Pro
Фото: wikipedia.org Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях
Статьи
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России
Прогнозы
Pro
Фото: Andreas Rentz / Getty Images Hard skills 2022: какие качества сегодня помогут продвинуться в карьере
Инструкции
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Giorgio Perottino / Getty Images Первые шаги к осознанности: шесть практик по 5 минут
Инструкции
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images После отпуска хочется уволиться. Когда это желание — самообман
Инструкции
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи

Президент России Владимир Путин называл конфискацию «воровством чужих активов» и подчеркивал, что до добра такие действия не доведут.

Теги
Великобритания российские активы конфискация Лиз Трасс
Материалы по теме
Глава МВД Великобритании после победы Трасс объявила об отставке
Политика
Глава Шотландии предсказала Британии катастрофу в случае победы Трасс
Политика
Новым премьером Великобритании избрали главу МИДа Лиз Трасс
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter