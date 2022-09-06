Беляев из МИДа счел последствия от идеи Трасс изъять активы губительными для Британии

В МИДе ответили на идею Трасс об изъятии активов России в Великобритании

Лиз Трасс (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Изъятие замороженных в Великобритании российских активов спровоцирует нестабильность и бегство инвесторов из этой страны, заявил «РИА Новости» директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

«Следует учитывать как отсутствие правовых основ для подобного шага, <...> так и губительные последствия таких действий для реноме и статуса Великобритании как международного финансового центра. Очевидно, что любые политически мотивированные изъятия активов почти неминуемо вызовут бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции», — сказал он.

По словам дипломата, это создаст прецедент и покажет, что британские власти могут поступить точно так же и с другими инвесторами. Реализация этой идеи, вероятно, приведет к «социальному взрыву, массовым протестам и внутриполитической нестабильности» в самой Великобритании, допустил Беляев.

Так дипломат ответил на предложение на тот момент главы британского МИДа Лиз Трасс, которое та озвучила в начале июля. Она тогда поддержала идею о принудительной конфискации замороженных российских активов и передаче их гражданам Украины, пострадавшим от боевых действий, или властям страны. В Лондоне «очень внимательно» рассматривают этот вопрос, говорила Трасс, допуская необходимые изменения в национальном законодательстве. Ранее Bloomberg писал, что конфискация имущества россиян, попавших под санкции, может затянуться из-за долгих судебных процессов о правах собственности.

Накануне Трасс избрали новым премьером Великобритании. Она вступит в должность 6 сентября.

После начала военной операции на Украине Британия неоднократно вводила санкции против России, в том числе персональные против предпринимателей, топ-менеджеров, чиновников, сотрудников СМИ и других. Так, под ограничения попали до недавнего времени глава совета директоров Альфа-банка Петр Авен, сооснователь «Альфа-Групп» Михаил Фридман, глава Сбербанка Герман Греф, основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков, экс-президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и другие.

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Президент России Владимир Путин называл конфискацию «воровством чужих активов» и подчеркивал, что до добра такие действия не доведут.