Захарова предложила бросить камни в посольство Эстонии из-за главы МИД

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу не должен расстроиться, если в здания дипмиссий страны полетят камни, так как сам выступил за такой способ борьбы за изменения. Об этом написала представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram.

«Если он действительно считает, что «булыжник — орудие пролетариата», то не удивится и не расстроится, если пара камней полетит, например, в окна здания [посольства], расположенного в Калашном переулке? Не помню, чтобы в эстонских посольствах от них отказались. А может и на площади Исландии [в здание МИД в Эстонии] что-то кому-то прилетит?», — заявила она и добавила, что такие недопустимые методы он оправдал сам.

Так Захарова отреагировала на слова главы эстонского МИД в интервью Postimees, где он попытался объяснить смысл ужесточения визового режима для граждан России.

Журналист указал ему на мнение россиян о том, что запрет на выдачу виз не поможет исправить ситуацию с военными действиями, однако может привести к тюремным срокам для россиян с оппозиционными взглядами. Тогда Рейнсалу счел, что этот аргумент не выдерживает критики, и напомнил об исключениях для выдачи виз по гуманитарным соображениям — для посещения похорон родственника или общественной деятельности.

Министр отметил, что запрет на выдачу виз россиянам связан с моралью и должен оказать давление на российское общество, которое поддерживает военные действия на Украине.

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«Всегда должен найтись кто-то, кто возьмет камень в руку. А если не будет одного человека — не появится и второго. Если бы один процент населения России взял в руки по булыжнику, то это могло бы вызвать изменения. Будет правильным подать сигнал всему российскому обществу о том, что их жизнь не может продолжаться, как обычно», — заявил Рейнсалу.

Захарова обратила внимание на то, что министр демократического правительства Эстонии призвал людей к выражению недовольства с помощью булыжников, то есть насилия. Она увидела в словах главы МИД разрушение постулата о недопустимости физических расправ и насилия.

Идея запрета выдачи виз и въезда россиян в Эстонию появилась у властей страны после того, как Россия начала военные действия на Украине. 11 августа Рейнсалу объявил, что через неделю Эстония закроет границы для россиян с шенгенскими визами, которые выдали дипмиссии страны. При этом власти сделали исключения для людей, которые работают в диппредставительстве или в сфере международных перевозок, а также прибывают в Эстонию по гуманитарным причинами, для посещения родственников.