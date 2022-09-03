В Эстонии рассказали об идее ограничить транзит россиян в ЕС
Граничащие с Россией страны Европейского союза обсуждают совместное решение для ограничения поездок российских туристов через их территорию в другие государства ЕС, сообщил эстонскому порталу ERR пресс-секретарь МВД Эстонии Вейко Песур.
«В настоящее время граничащие с РФ страны сотрудничают для достижения совместного решения», — сказал он.
Нормативно-правовая база для ограничения проезда российских туристов через территорию Эстонии есть, сказал Песур. По его словам, может быть введена «государственная санкция» либо ограничено пересечение государственной границы. В первом случае нужно постановление правительства, во втором — распоряжение, пояснил он.
В МВД Эстонии ожидают достижения консенсуса по вопросу об ограничениях на поездки для российских туристов в ближайшие дни. Если общий подход будет определен, то министерство внесет соответствующее предложение в правительство Эстонии, указал Песур.
Он не уточнил, какие страны участвуют в переговорах, но портал указывает, что помимо Эстонии речь идет о Латвии, Литве, Финляндии и Польше. Ранее они выступали за полное или частичное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.
В ходе обсуждения в Праге министры иностранных дел стран ЕС не смогли договориться о полном прекращении выдачи виз россиянам. Против этого выступили Германия, Франция и Венгрия. В итоге было принято предварительное решение о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС. В случае, если оно окончательно вступит в силу, то визовый сбор для российских граждан вырастет с €35 до €80, а срок рассмотрения заявки может увеличиться. Сейчас он составляет до 10 дней с возможностью продления до 30 дней в отдельных случаях.
Решение ЕС приведет к негативным последствиям как для россиян, так и для европейцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Очередное нелепое решение из серии продолжающегося абсурда», — сказал он.